. Искусство быть молодой: почему француженки стареют позже других женщин

Вы замечали, как привлекательны француженки даже в зрелом возрасте? Они очень долго выглядят молодо и подтянуто, что вызывает недоумение и восхищение. Известный французский врач и автор книг Мишель Саймс расскажет, в чем их секрет, и почему француженки стареют позже других женщин.

8 причин, почему француженки стареют позже других женщин

1. Без очков — никуда!

Глядя на французских актрис и певиц, можно заметить, что на улицу они выходят только в солнцезащитных очках. Даже в пасмурный день ультрафиолет плохо влияет на сетчатку, приводя к снижению остроты зрения и образованию мимических морщин.

Француженки выбирают только качественные, дорогие солнцезащитные очки, которые:

закрывают не только глаза, но и брови;

сделаны из поликарбоната, оптической или минеральной смолы. Именно такие модели отличаются высокой степенью защиты от ультрафиолета;

имеют линзу 3 класса. Это означает, что она пропускает мало света и надежно защищает сетчатку (для сравнения: альпинисты носят очки с линзами 4 класса).





2. Пользуются хорошими холодильниками

Казалось бы, при чем тут холодильник? Как он может влиять на внешний вид? Неочевидно, однако неминуемо. Продукты, которыми мы питаемся, хранятся именно в холодильнике, и если он работает плохо, то наша еда быстро портится, в ней размножаются бактерии, которые снижают наш иммунитет.

3. Француженки не брезгуют есть чеснок

Люди, которые не были во Франции, могут и не знать, что чеснок там является чуть ли ни главной приправой к разным блюдам. Он прекрасно борется со свободными радикалами, являющимися главной причиной старения. А еще чеснок поможет предотвратить многие виды онкологии, проблемы с сердцем и сосудами.

Переживаете, что останется запах от чеснока? А вот француженки не переживают: они просто жуют после еды петрушку, мяту или кофейное зернышко — и неприятный запах исчезает.

4. Женщины во Франции всегда ухаживают за зоной декольте

Не кожа лица, а именно кожа зоны декольте выдает настоящий возраст женщины. Именно по этой причине француженки тщательно ухаживают за ней, увлажняют и питают. Обычный ритуал по ухожу за этим участком кожи выглядит так:

нанеся на очищенную кожу увлажняющий крем, массировать зону декольте на протяжении 5 минут;

один раз в семидневку скрабировать мягким средством;

в теплое время года, когда зона декольте не прикрыта, наносить на нее солнцезащитный крем.





5. Ужин — осознанное действие не перед телевизором

Чтобы не съесть больше, чем нужно, необходимо уделить ритуалу принятия пищи все свое внимание. Француженки никогда не ужинают перед включенным телевизором или монитором, потому наедаются быстрее. Стоит попробовать есть медленнее, в полной мере ощущая запах еды, ее текстуру, консистенцию, вкус — и тогда все съеденное не только принесет больше удовольствия, но и лучше усвоится. При этом порция, которой вы наедитесь, будет меньше, чем вы ожидали.

6. Француженки обожают водные процедуры

И не просто принятие ванны, а полноценные занятия в бассейне. Акватренировки не только приятны, но и удивительно полезны для профилактики многих недугов.

В бассейне вы сжигаете намного больше калорий, чем на беговой дорожке, при этом меньше устаете. Потому, кроме здоровья, получаете еще и подтянутую фигуру, что тоже позволяет дольше выглядеть молодой.

7. Выбирают качественные подушки

Внешний вид женщины зависит и от того, как хорошо она высыпается. Хорошо отдохнуть, если вас мучают боли в шее, очень сложно. Французские женщины хорошо знают это и трепетно относятся к культуре сна. Зачастую они выбирают себе ортопедические подушки, особенно если предпочитают спать на спине.

8. Француженки не привыкли на себя злиться





Как часто вы не можете себе простить промахов и часами рефлексируете на тему «а что надо было сказать или сделать?» От этого проку совершенно никакого. А результат — негативные эмоции, уныние, плохое самочувствие и морщины. Стареть позже других женщин француженкам помогает уважение и принятие себя. Они понимают, что никто не идеален, и каждый человек может ошибаться. Злиться, винить себя — это заведомо провальный шаг на пути к долгой и счастливой жизни.