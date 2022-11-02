. Из-за чего могут выселить из квартиры

Адвокат объяснил из-за можно лишиться квартиры. Если вы не платите за коммуналку, не перечисляете алименты или давно просрочили взносы по кредиту, то деньги с вас могут взыскать через суд. Если выяснится, что нужной для погашения долга суммы нет, в ход пойдет имущество, в том числе и квартира. В каком случае можно лишиться жилья, рассказала адвокат Евгения Рыжова. По словам эксперта, у собственника не могут конфисковать единственное жилье, каким бы оно ни было и сколько бы ни стоило. И тут даже не важно, в какой сфере возникли долги и сколько денег нужно в итоге выплатить. Так или иначе, требования, которые суд решил применить к должнику, обязаны быть адекватными, — этого требует пункт 5 статьи 4 «Об исполнительном производстве». В нем закреплен принцип «соотносимости объема требования и мер принудительного исполнения». «Это означает, что все применяемые меры должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа», — пояснила юрист. Например, мужчина задолжал деньги банку. У него есть общая квартира с женой — супруги владеют долями. По идее, суд должен постановить продать долю мужчины, чтобы удовлетворить кредиторов. Но на деле продать полквартиры будет сложно. «На практике маловероятно продать половину квартиры. Но если задолженность не является личной, например, это не алименты, а кредит, и возникла она в период брака, то взыскание может быть обращено и на долю супруги», — заявила адвокат агентству «Прайм». Исключением из этих правил являются квадратные метры, которые куплены в ипотеку. При невозможности ее выплатить, банк имеет полное право реализовать жилье и выплатить заемщикам ту часть, которую они уже погасили. Ранее эксперт Константин Барсуков оценил, сколько будут стоить квартиры в Москве к концу осени. По его мнению, динамика цен зависит, в первую очередь, от решения властей о продлении льготной ипотеки на новостройки или о сворачивании программы.