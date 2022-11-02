. Экс-возлюбленная Данилы Козловского показала его подросшую дочку
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Экс-возлюбленная Данилы Козловского показала его подросшую дочку

Экс-возлюбленная Данилы Козловского показала его подросшую дочку
Бывшая избранница актера Данилы Козловского, Ольга Зуева поделилась фото с Одой Валентиной в костюме для  Хеллоуина. Ольга Зуева и Данила Козловский расстались вскоре после того, как у них появился общий ребенок. Модель осталась в США, этому способствовала и пандемия, а вот ее теперь уже бывший возлюбленный большую часть времени проводит в России, где у него полным ходом идут съемки в разных проектах. В одном из своих интервью Данила признался, что поступил плохо по отношению к матери своего ребенка. Однако Зуева не препятствует экс-возлюбленному общаться и видеться с дочкой. Дочка модели заметно подросла, однако мама не спускает ее с рук при всей своей хрупкости. Так, на Хеллоуин Зуева нарядила дочку в забавный костюмчик с хвостиком, а сама оделась в стиле роковой обольстительницы.
«Сдобная булочка!», «Ах этот сладкий пузик!», «Пухленькая, мама неплохо откормила», «Детки и должны быть такими... пухляшами», «Кто бы маму покормил, стройняшка!» — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Козловский Данила
По материалам: z-aya

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