. Электронные сигареты и электрические испарители промаркируют в ЕАЭС
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Электронные сигареты и электрические испарители промаркируют в ЕАЭС

Электронные сигареты и электрические испарители промаркируют в ЕАЭС

Такое решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 152 вступает в силу 2 ноября.

В рамках ЕАЭС решено ввести маркировку электронных сигарет и электрических испарителей средствами идентификации. Государства ЕАЭС самостоятельно определят дату введения и порядок маркировки. ЕЭК надо будет уведомить от этом не позднее чем за шесть месяцев. 

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Немаркированные сигареты и испарители на территории этих государств продавать запретят. Эту дату установят позже.

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По материалам: pnp.ru

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