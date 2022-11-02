. Электронные сигареты и электрические испарители промаркируют в ЕАЭС

Такое решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 152 вступает в силу 2 ноября.

В рамках ЕАЭС решено ввести маркировку электронных сигарет и электрических испарителей средствами идентификации. Государства ЕАЭС самостоятельно определят дату введения и порядок маркировки. ЕЭК надо будет уведомить от этом не позднее чем за шесть месяцев.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Немаркированные сигареты и испарители на территории этих государств продавать запретят. Эту дату установят позже.