. Эти 10 игр добавят в Game Pass в первой половине ноября — сразу несколько неожиданных новинок

Вадим Карасев





Microsoft сегодня объявила список игр, которые станут доступны в подписке Game Pass в первой половине ноября. О некоторых играх из этого списка было известно заранее, но есть и несколько неожиданных новинок. Например, стало известно, что игры Return to Monkey Island и Vampire Survivors выходят на приставках Xbox, что ранее не было анонсировано. Сразу после релиза они будут добавлены в Game Pass.

Так выглядит список игр, которые в первой половине ноября пополнят Game Pass:

The Legend of Tianding (Xbox, PC, xCloud) — уже доступноThe Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) — уже доступноThe Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) — уже доступноGhost Song (Xbox, PC, xCloud) – 3 ноябряFootball Manager 2023 (PC) – 8 ноябряFootball Manager 2023 Xbox (Xbox, PC, xCloud) – 8 ноябряReturn to Monkey Island (Xbox, PC, xCloud) – 8 ноябряVampire Survivors (Xbox) – 10 ноябряPentiment (Xbox, PC, xCloud) – 15 ноябряSomerville (Xbox, PC) – 15 ноября