. Эвелина Бледанс крупным планом показала свою грудь
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Эвелина Бледанс крупным планом показала свою грудь

Эвелина Бледанс крупным планом показала свою грудь
Актриса Эвелина Бледанс поделилась секретом хорошей кожи. И рассказала о том, как ухаживает за лицом, областью шеи и декольте. Артистка, которая вместе со своим сыном Семеном сейчас находится на отдыхе в Турции, утром 2 ноября поделилась со своими подписчиками секретами красоты своей кожи. Звезда вышла на улицу в купальнике, выгодно подчеркивающем ее грудь, и показала, как ухаживает за лицом, шеей и декольте. «Коллаген и растительные экстракты удивительно поддерживают кожу лица», — рассказала Бледанс, втирая в кожу содержимое маленьких ампул.
Она объяснила, что коллаген нужно наносить перед использованием обычного крема. Эвелина знает толк в уходе за собой. Подписчики актрисы часто отмечают, что в свои 53 года она выглядит просто великолепно — у нее красивые волосы, мало морщин и фигура, с которой не стыдно показаться на пляже. Пластику груди Бледанс сделала несколько лет назад, после расставания со своим мужем Александром Семиным, папой Семена. Сейчас у звезды уверенный третий размер.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

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