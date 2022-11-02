. Южная Корея ответила на пуски ракет КНДР
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Южная Корея ответила на пуски ракет КНДР

Южнокорейские военные запустили три ракеты класса «воздух-земля» в международные воды на север от разграничительной линии (NLL) с КНДР в ответ на пуски ракет Северной Кореей. Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов, передает южнокорейское информагентство Yonhap.

Отмечается, что северокорейские военные 2 ноября запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море, одна из них упала на 26 километром южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Ракета летела в направлении острова Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от него. На острове временно была объявлена воздушная тревога.

«Ответ наших военных подтверждает решимость жестко реагировать на любые провокации (со стороны Северной Кореи) и показывает, что мы способны нанести точный удар по нашему врагу», — отметили в Объединенном комитете начальником штабов.


Кроме того, в штабе напомнили, что этот запуск северокорейской ракеты является первым случаем с момента разделение полуострова, когда ракета Северной Кореи упала в непосредственной близости от территориальных вод Южной Кореи, и назвали случившееся непростительными действиями.

В то же время Индо-Тихоокеанское командование ВМС США заявило, что осведомлено о пусках, предпринятых КНДР, однако американская сторона не увидела в этом непосредственной угрозы для территории Соединенных Штатов или их союзников, передает РИА «Новости». Япония в свою очередь выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет.

Морская граница между Южной и Северной Кореями по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров). При этом в КНДР линию NLL не признают и считают, что она была установлена в одностороннем порядке Сеулом и командованием ООН после окончания Корейской войны (1950-1953).

В начале октября КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела порядка 4,6 тысячи километров. Как отметил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя запуск, максимальная высота полета составила тысячу километров. 

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По материалам: pnp.ru

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