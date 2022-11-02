. Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому

Кадыров «придумал должность» уборщика ЗеленскомуКадыров заявил, что Зеленский будет «главным уборщиком» на проспекте Путина в ГрозномСюжетСпециальная военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский будет «главным уборщиком» на проспекте Владимира Путина в Грозном. Такую должность придумал украинскому президенту глава Чечни Рамзан Кадыров, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Скоро мы закончим, уничтожим этот сатанизм, фашизм. Этого чертенка Зеленского привезем в Грозный», — сказал политик.

Он добавил, что Зеленский на проспекте Владимира Путина будет назначен «старшим уборщиком». «Я ему должность придумал», — заключил глава республики.

Ранее Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому
Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому
Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022
Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022
RT опубликовал фильм отстраненного от эфира Красовского
RT опубликовал фильм отстраненного от эфира Красовского
Газманов объявил о старте всероссийского конкурса патриотической песни «Родники»
Газманов объявил о старте всероссийского конкурса патриотической
Губы, одежда и аксессуары: по каким признакам мужчины считывают ваш возраст
Губы, одежда и аксессуары: по каким признакам мужчины считывают ваш
Алина Иордан приглянулась Артёму Прохоренко гораздо больше Сайловой
Алина Иордан приглянулась Артёму Прохоренко гораздо больше Сайловой
Артёмова и Писаренко решили устроить свадьбы на Дом-2 ч один день — 31 декабря
Артёмова и Писаренко решили устроить свадьбы на Дом-2 ч один день —
Ольга Бузова взбесила мужа Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова взбесила мужа Дмитрия Тарасова
Эвелина Бледанс крупным планом показала свою грудь
Эвелина Бледанс крупным планом показала свою грудь
Ляйсан Утяшева раскрыла свое сексуальное прозвище и рассказала о детях
Ляйсан Утяшева раскрыла свое сексуальное прозвище и рассказала о детях
Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов
Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов

Топ на сегодня

Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и разногласия
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала

Еще по теме

Кадыров назвал Украину территорией России
В Совбезе России призвал «десатанизировать» Украину
Кадыров посвятил футбольный матч дню рождения Путина
Кадыров о решении Путина баллотироваться: По-другому и не могло быть