. Как самооценка влияет на вашу удачливость в делах и в любви
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Как самооценка влияет на вашу удачливость в делах и в любви

Как самооценка влияет на вашу удачливость в делах и в любви

Наверняка вы слышали о том, насколько важно иметь здоровую самооценку. Настало время узнать, почему это так важно и почему хорошая самооценка и вера в себя так благотворно влияют на нашу с вами удачу.


Чтобы привлечь успех, достаточно помнить о пяти простых шагах к счастью. К сожалению, они будут практически бесполезными, если вы перестанете верить в себя. Стабильная и здоровая самооценка — это основа счастья для каждого человека.

Что такое самооценка

Ответ кроется в самом слове. Это то, как мы сами себя оцениваем. Это то, какими мы себя видим и какими хотим быть. В этом плане важно помнить о гармонии. Крайне важно, чтобы самооценка не была завышенной или заниженной.

Когда у человека завышенная самооценка, он ставит себя выше других и становится надменным. Его биополе остается достаточно сильным, но нет подпитки со стороны других людей, потому что его в большинстве случаев окружают враги. У таких людей нет настоящих друзей и верной второй половинки. Люди с завышенной самооценкой очень хотят казаться лучше окружающих.

Заниженная самооценка куда более опасна, потому что она лишает человека энергии и сил, а также делает его более слабым ментально. Как следствие, человек с низкой самооценкой лишается удачи, ведь он попросту не верит в свой успех, а когда мы не верим в себя, мироздание не протягивает руку помощи. Люди с заниженной самооценкой полны комплексов и страхов.


Низкая самооценка также в большинстве случаев означает отсутствие целей, а когда человек бесцельно плывет по течению, Вселенная попросту не знает, чего нужно дать такой личности. Плохая самооценка приводит к потере осознанности и снижению продуктивности.

Влияние самооценки на любовь, здоровье и работу

Главное последствие низкой самооценки для амурной сферы жизни — люди не интересуются вами. Они попросту перестают с вами общаться, проявлять к вам интерес. Это касается как мужчин, так и женщин, ведь самооценка напрямую связана с притягательностью. Если вы не верите в свою красоту и привлекательность, то окружающие перестанут видеть в вас объект вожделения.

То же самое происходит и в сфере денег, бизнеса и работы. Человек с низкой самооценкой не внушает доверия и за ним никому не хочется идти. Он не может быть лидером, потому что никто в него не верит, ведь он сам полон сомнений относительно себя.

Само собой, со здоровьем тоже могут начаться неурядицы. Слабая самооценка приводит к ухудшению работы чакр. Плохая энергетика приводит к снижению иммунитета, переживаниям. Как следствие — у человека ухудшается сон, повышается нервозность, тревожность, утомляемость.

В целом проблемы с самооценкой приводят к скованности, невозможности раскрыть себя и свой потенциал. Если самооценка слишком высока, то человеку хочется максимально доказать свою значимость, на что он тратит много энергии. Если она низкая, этой энергии и огня в глазах попросту нет.


Чтобы обрести здоровую самооценку, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сделать следующее: 


перестать сравнивать себя с другими людьми;
гнать подальше от себя негативные мысли и токсичных людей;
научиться благодарности;
научиться видеть успех даже в малых делах;
перестать ждать одобрения от окружающих.

Также развивайтесь, причем не только интеллектуально, но и физически. Спорт и физические упражнения укрепляют самооценку и повышают качество жизни. Многие недооценивают подобные советы, но они действительно работают.

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По материалам: dailyhoro.ru

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