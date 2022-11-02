. Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года погадать на суженого

4 ноября 2022 года православная церковь отпразднует день Казанской иконы Божией Матери. Для церкви эта дата является торжественной, православные верующие вспоминают появление этой иконы. С праздничным днем связано много традиций, запретов и примет. Девицы в это время проводят гадания на суженого.

Что можно и что нельзя делать в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года

Казанская икона Божией Матери является покровительницей слабой половины человечества, поэтому этот праздник можно назвать женским. Это говорит о том, что им в данный день не до работы.





Несмотря на то, что церковь не ставит никакие запреты, выполнять домашние дела не рекомендуется. Согласно приметам, этот труд не будет удачным.

Лучше всего любую домашнюю работу сделать накануне праздника. Казанская икона Божией Матери обладает магической силой, поэтому может исцелять от любых недугов и защищать от врагов.





В этот же день девицам необходимо помолиться не только об избавлении от недугов, но и об удачном замужестве, попросить настоящей любви и чтобы в жизни семейной все хорошо складывалось.

О замужестве имеется специальная молитва:

Пресвятая Владычица, Богородица Казанская. Ниспошли в мою жизнь любовь светлую, а не безответную. Да будет воля твоя. Аминь.

Раньше в праздничный день люди отправлялись на ярмарку, чтобы провести его весело и шумно.





Поскольку Казанская Божия Матерь помогает обрести настоящую любовь, в данный день принято играть свадьбы. Союз, заключенный в этот праздник, будет крепким и счастливым, ведь он благословляется свыше.

В этот день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, потому что на пути могут ждать беды и ненастья.

Традиции 4 ноября, на Осеннюю Казанскую





С этого дня начинаются сильные холода. Именно поэтому все хозяева старались открывать погреба, чтобы находящиеся там продукты не портились. В данный день мужчины возвращались с заработков, а женщины встречали их дома накрытыми столами, на которых должны быть мясные блюда, квашеная капуста и картошка.

Без надобности в праздничный день не следует запрягать коней. Тех, кто собирался отправиться в дальнюю дорогу, нужно было благословить Казанской иконой Божией Матери. После его отправления возле образа Богородицы ставили большую свечу, чтобы она освещала путь, оберегала и защищала человека в дороге.

Приметы в праздник Казанской иконы Божией Матери

Дождь указывал на то, что молодых, которые играют свадьбу в данный день, ждут успех и гармония в браке. Если никаких осадков не было, тогда это означает, что молодые могут расстаться. По этой примете многие пары даже переносили свое торжество на другой день.





Хозяйки 4 ноября стирают постельное белье и меняют рубахи на чистые. Богоматерь благословит данные вещи и подарит их обладателю здоровье.

Если в семейной жизни между супругами стали появляться конфликты, то им нужно сходить в храм и попросить примирения, стоя у Казанской иконы Божьей Матери.

Сильный дождь на Казанскую — следует ожидать ненастья. Появление утреннего тумана — к оттепели. Ясный погожий день укажет на приближение холодов.

Гадания в праздник Казанской Божией Матери





В праздничный день принято проводить ритуалы, обряды и гадания на суженого.

Чтобы узнать, кто предназначен вам судьбой, нужно принести в дом горсть снега и дождаться, пока он растает. После этого нужно смотреть, что в нем имеется:

щепка — к обеспеченному мужчине;

камешек — у спутника будет дурной нрав;

соломинка или веточка — избранником станет простой работяга;

волосы — муж будет добрым;

если нет ничего, то и сватов в этом году ждать не стоит.





Обрести настоящую любовь можно благодаря специальному ритуалу. Для этого следует пойти в храм, купить и поставить у иконы Богородицы 2 свечи, при этом произнеся следующие слова:

«Как свечи ярко горят и рядом стоят, так и жизнь моя будет яркой, а рядом будет достойный спутник. Аминь».

После этого три раза нужно перекреститься, поклониться иконе и отправиться домой. По дороге ни с кем не стоит разговаривать.