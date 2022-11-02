. Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022

Вадим Карасев





Компания Microsoft объявила о планах провести новое игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022. Подробностей о новом шоу мало — говорится, что шоу пройдет 12 ноября на Twitch в рамках Xbox FanFest Trivia и продлится 90 минут.

В прямом эфире посмотреть его смогут все желающие на официальном канале Twitch Xbox 12 ноября, но запланированы и отдельные интересные активности для тех, кто зарегистрируется в Xbox FanFest. В частности, зарегистрированные участники Xbox FanFest Trivia 2022 смогут выиграть различные призы (о чем подробнее можно прочитать в блоге Xbox).

На данный момент Microsoft не уточняет, стоит ли ждать игрокам интересные анонсы в рамках Xbox FanFest Trivia 2022, либо же это будет просто мероприятие для фанатов. Microsoft в анонсе отмечает, что «Xbox FanFest Trivia, организованный Келли Ломбарди и Маликом Принсом из Xbox, станет веселым испытанием для сообщества, которое проверит ваши знания Xbox».