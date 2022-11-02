. Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
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Константин Меладзе нанес психологическую травму певице

Константин Меладзе нанес психологическую травму певице
Приходько заявила, что историю с композитором Константином Меладзе вспоминает с дрожью.   Ранее Анастасия Приходько признавалась, что серьезно пострадала от действий Константина Меладзе. Однако о деталях певица решила не распространяться. Украинская артистка не уверена, что сможет в ближайшее время рассказать о случившемся, как это сделали другие пострадавшие от рук продюсера. «Возможно, расскажу в преклонном возрасте, потому что эта история… Я не боюсь ее рассказывать, просто она очень грязная. Грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак… У меня психологическая травма. Наверное, на всю жизнь останется, она очень болит», — говорит 35-летняя брюнетка. Приходько добавила, что о сексуальном насилии речи не было. «Это не домогательства, точно, но если я начну рассказывать, меня начнут жалеть, а я не люблю, когда меня жалеют», — сказала она в одном из интервью.
На вопрос о том, были ли это моральные истязания, певица ответила отрицательно. «Немного хуже. Я не буду ничего комментировать, но эта история — ящик Пандоры», — запутала Анастасия. Но все же исполнительница намекнула, что дело доходило до физической силы. Приходько лишь уточнила период, когда все началось. «Я не готова снова так тревожить свою душу, но это происходило не раз, это длилось целый год. С 2009 по 2010», — отметила она. К слову, в 2009 году брюнетка представляла Россию на «Евровидении». Лишь с мужем бывшая «фабрикантка» могла поделиться болью. «Не навру, если скажу, что потом вылезала из этой истории лет пять. Как только начинаю об этом говорить, внутри трясет. Все мои панические атаки оттуда. Сейчас на общем фоне они усилились, могу внезапно потерять сознание», — заключила Анастасия.
# Шоу-бизнес Меладзе Константин
По материалам: z-aya

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