Королева Хэллоуина Хайди Клум снова всех переиграла! Она стала дождевым червём и вжилась в образ на все сто
31 октября традиционно отгремел Хэллоуин — праздник, когда люди наряжаются в жуткие костюмы. Королевой этого дня считают Хайди Клум. Каждый год она выдумывает что-то эдакое, и в этот раз тоже смогла оправдать ожидания. Хайди стала дождевым червём, которого насадил на удочку рыбак. Его роль исполнил её муж Том Каулитц. И выглядит всё это просто сумасшедше.
Хайди Клум в очередной раз подтвердила свой статус королевы Хэллоуина
Она стала дождевым червём
Супермодель показывала в своём Инстаграме* интригующие кадры с подготовкой
Конечно, такой сложный костюм Хайди создавала не своими силами. На помощь ей пришла команда костюмеров и визажистов.
Роль рыбака, который насадил этого червяка на свою удочку, исполнил её муж Том Каулитц
Рыбак-зомби вышел жутковатым
Так они выглядят вместе
Настоящее сумасшествие!
Хайди отыгрывала свою роль до конца. Она даже успела дать интервью, лёжа на ковровой дорожке, словно настоящий червь. Идеальное попадание в образ.
Хайди даёт интервью в образе червя
Пользователи сети в восторге!
Королева Хэллоуина опять всех переиграла
А здесь вы можете увидеть, как в прошлом году Хайди сняла целый домашний хоррор.
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