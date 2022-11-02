. Королева Хэллоуина Хайди Клум снова всех переиграла! Она стала дождевым червём и вжилась в образ на все сто

31 октября традиционно отгремел Хэллоуин — праздник, когда люди наряжаются в жуткие костюмы. Королевой этого дня считают Хайди Клум. Каждый год она выдумывает что-то эдакое, и в этот раз тоже смогла оправдать ожидания. Хайди стала дождевым червём, которого насадил на удочку рыбак. Его роль исполнил её муж Том Каулитц. И выглядит всё это просто сумасшедше.

Хайди Клум в очередной раз подтвердила свой статус королевы Хэллоуина

Она стала дождевым червём

Супермодель показывала в своём Инстаграме* интригующие кадры с подготовкой

Конечно, такой сложный костюм Хайди создавала не своими силами. На помощь ей пришла команда костюмеров и визажистов.

Роль рыбака, который насадил этого червяка на свою удочку, исполнил её муж Том Каулитц

Рыбак-зомби вышел жутковатым

Так они выглядят вместе

Настоящее сумасшествие!

Хайди отыгрывала свою роль до конца. Она даже успела дать интервью, лёжа на ковровой дорожке, словно настоящий червь. Идеальное попадание в образ.

Хайди даёт интервью в образе червя

Пользователи сети в восторге!

Королева Хэллоуина опять всех переиграла

А здесь вы можете увидеть, как в прошлом году Хайди сняла целый домашний хоррор.

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