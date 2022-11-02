. Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом

Вадим Карасев

Знакомство Ивана Барзикова с родителями Кристины Бухынбалтэ обсуждали фактически целый утренний эфир от тридцать первого октября. В результате Кристина и Иван в своих соцсетях поделились с подписчиками, что Бухынбалтэ на самом деле зря переживала и оттягивала момент знакомства отца и своего избранника. И это при том, что парень до сих пор не развелся официально со своей женой.Все привело к тому, что Кристина очень довольна итогами знакомства. Однако не всё так просто. Никто не заметил, чтобы сам Иван Барзиков был в таком же восторге от родителей Крис, как и они от него. Интересно, с чем это связано? Может быть далеко не всё прошло так хорошо, как Крис рассчитывала изначально? А может они решили приберечь подробности специально для дальнейших эфиров телешоу, чтобы поддержать интригу?Фанатам искренне интересно, каким же будет отчет об этой знаменательной встрече? Расскажут правду или сделают очередную постанову?