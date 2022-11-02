Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Сегодня, 06:20 Вадим Карасев
Несмотря на то, что Иван Барзиков ещё официально не развёлся со своей женой Маргаритой Куксенко, ему, благодаря невероятной харизме, всё же удалось получить одобрение со стороны отца Кристины Бухынбалтэ.
Знакомство Ивана Барзикова с родителями Кристины Бухынбалтэ обсуждали фактически целый утренний эфир от тридцать первого октября. В результате Кристина и Иван в своих соцсетях поделились с подписчиками, что Бухынбалтэ на самом деле зря переживала и оттягивала момент знакомства отца и своего избранника. И это при том, что парень до сих пор не развелся официально со своей женой.
Все привело к тому, что Кристина очень довольна итогами знакомства. Однако не всё так просто. Никто не заметил, чтобы сам Иван Барзиков был в таком же восторге от родителей Крис, как и они от него. Интересно, с чем это связано? Может быть далеко не всё прошло так хорошо, как Крис рассчитывала изначально? А может они решили приберечь подробности специально для дальнейших эфиров телешоу, чтобы поддержать интригу?
Фанатам искренне интересно, каким же будет отчет об этой знаменательной встрече? Расскажут правду или сделают очередную постанову?
По материалам: life-dom2