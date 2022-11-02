. Критики в восторге от Ghost Song — игра выходит завтра, сразу в Game Pass

Вадим Карасев





Завтра, 3 ноября, на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и на PC состоится релиз игры Ghost Song. Сразу после релиза она станет доступна в подписке Game Pass.

Критики опубликовали свои оценки игры Ghost Song, которые оказались довольно высокими. Те журналисты, которые опробовали проект, отзываются о нем восторженно, сейчас у Ghost Song оценка на уровне в 84 балла из 100 на Opencritic. А на Metacritic оценка у игры (в версии для PC) на уровне в 87 баллов из 100.

Некоторые из оценок игровых изданий:

GameGrin — 10 из 10God is a Geek — 9.5 из 10COGConnected — 8.2 из 10ScreenRant — 4 из 5

Как отмечают журналисты — игра Ghost Song умудряется сочетать в себе лучшие элементы из Metroid и Dark Souls. В игре отмечают хорошую графику, интересный дизайн уровней, интересную сюжетную кампанию. Прохождение игры занимает около 10 часов.

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