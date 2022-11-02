. Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мама

Мама журналистки и ведущей Ксении Собчак рассказала о судьбе дочери. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова заявила, что ее дочь скоро вернется в Россию. При этом сенатор подтвердила, что у светской львицы действительно есть гражданство Израиля, которое она приняла в марте 2022 года.В качестве кого Собчак прилетит в Россию — Нарусова не уточнила. Пока она проходит свидетелем в рамках уголовного дела, но, вероятно, бывшая участница «Дома-2» пытается дело «замять». Команду Собчак, напомним, подозревают в травле людей за деньги в Telegram-каналах. Двое ее работников уже задержаны, им грозят реальные сроки. Сама Ксения позорно сбежала в Латвию.