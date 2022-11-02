. Ксению Собчак подвел алкоголь
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Ксению Собчак подвел алкоголь

Ксению Собчак подвел алкоголь
Ведущая и певица Ксения Собчак получила предупреждение от ФАС. Список дел, которые завели на Ксению Собчак пополнился. После новостей о фигурировании в деле о вымогательстве, ведущей заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. ФАС вынесла предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Московского УФАС.
Как пишет агентство, речь идет об игристом вине, рекламу которого распространяла Собчак, что делать по закону запрещено в интернете. Мало того, Ксения Собчак «забыла» подписать, что алкоголь вреден для потребления. Поэтому орган выдал вердикт — ведущая нарушила статью 14.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства о рекламе». В качестве наказания ФАС вынесла предупреждение.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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