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Кто родился 2 ноября

Кто родился 2 ноября

Тамара Ивановна Фролова, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Работала в ряде медицинских учреждений г. Тамбова. Возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

Избиралась депутатом Тамбовской областной думы, являлась первым заместителем председателя регионального парламента.

На посту заместителя главы администрации Тамбовской области курировала вопросы здравоохранения, социальной поддержки и социального обслуживания населения, защиты прав детей и семьи, а также  государственной регистрации актов гражданского состояния.

Избиралась депутатом Государственной Думы VII созыва.

Вероника Валериевна Власова, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Работала в Кузбасской клинической больнице им. С.В. Беляева: акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, заместитель главного врача по гинекологической помощи.
Автор более 100 научных работ.

Сергей Георгиевич Левченко (69 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике. Возглавлял ЗАО «Стальконструкция». Являлся депутатом Законодательного собрания Иркутской области. Избирался депутатом Государственной Думы, III, V и VI созывов.

В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.

А ещё в этот день родились:

Родни Уильямс (75 лет), генерал-губернатор Антигуа и Барбуды. Был членом Палаты представителей (нижняя палата парламента). Возглавлял ряд министерств страны: экономического развития, промышленности и туризма; образования, спорта, по делам молодежи и развития общин; туризма, культуры и окружающей среды; образования, культуры и технологий.

В августе 2014 года занял пост генерал-губернатора Антигуа и Барбуды.

Александр Борисович Безбородов (68 лет), ректор Российского государственного гу­манитарного университета (РГГУ). С 1977 года Александр Безбородов работает в университете (до 1991 года — Московский государственный историко-архивный институт). Был деканом факультета архивного дела, возглавлял Историко-архивный институт РГГУ. Занимал должности проректора, первого проректора университета. В августе 2018 года был назначен ректором РГГУ.

Александр Борисович — специалист по истории России второй половины ХХ — начала XXI вв. Он занимается проблемами формирования научно-технической политики СССР второй половины ХХ века, а также советского и российского военно-промышленного комплекса. Исследует вопросы зарождения и развития диссидентского движения в Советском Союзе. Автор — свыше 200 научных работ.

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По материалам: pnp.ru

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