. Лариса Андерсен сделала прогноз на холостую Луну
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Лариса Андерсен сделала прогноз на холостую Луну

Лариса Андерсен сделала прогноз на холостую Луну
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чего не стоит делать в период холостой Луны. 🌚Луна без курса (холостая Луна) – это астрологический термин, означающий период времени, когда Луна, двигаясь по зодиакальному кругу, покидает очередной знак, переставая взаимодействовать с планетами, но ещё не успевает войти в следующий. Она находится как будто в пустоте, сама по себе, вне контакта с окружающим миром. Такой холостой ход Луны происходит примерно каждые 2,5 дня и может длиться от нескольких минут/часов до 2 дней. ‼️В это время НЕ стоит начинать новых дел, совершать крупные покупки, принимать ответственные решения, одалживать деньги, подписывать контракты и т.д., поскольку велика вероятность, что из этого ничего не выйдет. Луна влияет на ход различных жизненных процессов, и если она движется без курса, то и события НЕ развиваются в нужном направлении, дела НЕ делаются, допускаются ошибки. Мы становимся невнимательными и рассеянными. ❌В период Луны без курса НЕ СТОИТ: 🔸начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития; 🔸принимать серьёзные жизненные или деловые решения; 🔸сдавать анализы, начинать медицинские обследования и назначать хирургические операции; 🔸отправлять важные письма; 🔸подавать документы на рассмотрение или утверждение; 🔸заключать договоры; 🔸устраиваться на новую работу; 🔸покупать машины/квартиры; 🔸вступать в брак; 🔸регистрировать фирму; 🔸вкладывать деньги или давать в долг. ❗Также в это время стоит быть внимательным за рулём. Как правило, дела, начатые при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении. В эти часы следует заниматься обычными, рутинными делами. 📝Луна без курса на ноябрь (время московское). Эта информация поможет вам избежать неудач, если вы планируете важное дело: 02.11 с 14:08 до 21:46 05.11 с 01:05 до 02:07 07.11 с 01:30 до 08:15 09.11 с 15:00 до 16:37 12.11 с 01:28 до 03:22 14.11 с 13:41 до 15:48 17.11 с 02:55 до 04:03 19.11 с 11:46 до 13:57 21.11 с 14:14 до 20:16 23.11 с 21:16 до 23:16 25.11 с 22:22 до 00:18 26-го ноября 27.11 с 23:11 до 01:07 28-го ноября
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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