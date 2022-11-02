. Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов

67-летняя певица Лариса Долина, сбросив лишний вес, начала выбирать смелые наряды. Лариса Долина продолжает доказывать хейтерам, что любая женщина даже на пенсии имеет право одеваться так, как ей нравится. Накануне народная артистка продефилировала по сцене зала в Красноярске в очень смелом наряде. Долина вышла к зрителям в синем платье в пол с очень высоким разрезом. При движении платье распахивалось и певица демонстрировала публике стройную ножку, рискуя при этом показать лишнее. Разрез на наряде доходил до самой линии бикини.Ранее 67-летняя Долина уже сталкивалась с критикой тех, кто считает, что ей следует одеваться скромнее. Мол, она уже в том возрасте, когда стоит отдавать предпочтение закрытым нарядам. Сама певица считает, что никто не вправе диктовать ей правила. Она ежедневно работает над своей фигурой не ради того, чтобы результаты её трудов остались незамеченными. «Кто вы, чтобы судить о том, как я одеваюсь? Господи, откуда вы такие все беретесь?»— реагирует Долина на замечания о своем внешнем виде. Интересно, как откровенные образы Долиной оценивает её тайный возлюбленный? Не так давно артистка официально подтвердила, что находится в отношениях. Она не делится подробностями этого романа, но в светских кругах ходят слухи, что её избранником стал некий молодой артист.