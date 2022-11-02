. Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов

Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов
67-летняя певица Лариса Долина, сбросив лишний вес, начала выбирать смелые наряды. Лариса Долина продолжает доказывать хейтерам, что любая женщина даже на пенсии имеет право одеваться так, как ей нравится. Накануне народная артистка продефилировала по сцене зала в Красноярске в очень смелом наряде. Долина вышла к зрителям в синем платье в пол с очень высоким разрезом. При движении платье распахивалось и певица демонстрировала публике стройную ножку, рискуя при этом показать лишнее. Разрез на наряде доходил до самой линии бикини.
Ранее 67-летняя Долина уже сталкивалась с критикой тех, кто считает, что ей следует одеваться скромнее. Мол, она уже в том возрасте, когда стоит отдавать предпочтение закрытым нарядам. Сама певица считает, что никто не вправе диктовать ей правила. Она ежедневно работает над своей фигурой не ради того, чтобы результаты её трудов остались незамеченными. «Кто вы, чтобы судить о том, как я одеваюсь? Господи, откуда вы такие все беретесь?»— реагирует Долина на замечания о своем внешнем виде. Интересно, как откровенные образы Долиной оценивает её тайный возлюбленный? Не так давно артистка официально подтвердила, что находится в отношениях. Она не делится подробностями этого романа, но в светских кругах ходят слухи, что её избранником стал некий молодой артист.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022
Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022
RT опубликовал фильм отстраненного от эфира Красовского
RT опубликовал фильм отстраненного от эфира Красовского
Газманов объявил о старте всероссийского конкурса патриотической песни «Родники»
Газманов объявил о старте всероссийского конкурса патриотической
Губы, одежда и аксессуары: по каким признакам мужчины считывают ваш возраст
Губы, одежда и аксессуары: по каким признакам мужчины считывают ваш
Алина Иордан приглянулась Артёму Прохоренко гораздо больше Сайловой
Алина Иордан приглянулась Артёму Прохоренко гораздо больше Сайловой
Артёмова и Писаренко решили устроить свадьбы на Дом-2 ч один день — 31 декабря
Артёмова и Писаренко решили устроить свадьбы на Дом-2 ч один день —
Ольга Бузова взбесила мужа Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова взбесила мужа Дмитрия Тарасова
Эвелина Бледанс крупным планом показала свою грудь
Эвелина Бледанс крупным планом показала свою грудь
Ляйсан Утяшева раскрыла свое сексуальное прозвище и рассказала о детях
Ляйсан Утяшева раскрыла свое сексуальное прозвище и рассказала о детях
Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов
Лариса Долина шокировала публику платьем с разрезом до трусов
Показали первое геймплейное видео ремейка Sherlock Holmes: The Awakened
Показали первое геймплейное видео ремейка Sherlock Holmes: The
Праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года: история, традиции, запреты, о чем молятся перед святым ликом
Праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года: история,

Топ на сегодня

Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и разногласия
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала

Еще по теме

Лариса Долина скандалит с подписчиками из-за сексуального наряда
Лариса Долина испугалась сцены
Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
Лариса Долина в гневе обрушилась на поклонников