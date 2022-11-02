. Ляйсан Утяшева раскрыла свое сексуальное прозвище и рассказала о детях

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о семейной жизни. Ведущая шоу «Новые танцы» счастлива в браке с комиком Павлом Волей уже девять лет. Супруги воспитывают 9-летнего сына Роберта и 7-летнюю дочь Софию. Ляйсан признается, что иногда испытывает сильный стресс и желает побыть в одиночестве. Гимнастка нашла необычный способ, как избежать конфликтов. «Если безумно устала, то обязательно говорю об этом детям, беру тайм-аут на 10-15 минут, выключаю телефон, ухожу в душ, привожу себя в порядок», — пояснила Ляйсан. Двукратная чемпионка Европы раскрыла свое прозвище в семье. «Я возвращаюсь в пижаме Лясенькой. Так меня называет Паша», — разоткровенничалась телеведущая. Спортсменка подробно рассказала об отношениях мужем. Ляйсан объяснила, почему никогда не ревнует Павла к другим девушкам. «Я в первую очередь за честность! В семейной жизни я настолько уважаю своего партнера и доверяю ему, что эта тема даже не поднимается», — заверила телезвезда. Избранница резидента Comedy Club призналась, что с детства приучает сына и дочь соблюдать дисциплину. По словам артистки, для нее важно, чтобы дети никуда не опаздывали, регулярно делали зарядку и не употребляли в пищу вредные продукты.«Как и для любых родителей, для нас настоящий бич – это гаджеты. Но мы договорились, что дети контролируют меня, а я – их. Поэтому стараемся как можно меньше «залипать в телефоне». Пока получается неплохо», — заверила Утяшева. Гимнастка отметила, что не вмешивается в учебу сына и дочери. Ляйсан не помогает Роберту и Софии с домашними заданиями. «Мы изначально договорились с детьми, что домашние задания – это их работа. Только если у них что-то не получается, я прихожу на подмогу. Пока они отлично справляются, и я не хочу портить им чудесный процесс, в котором они помогают друг другу. Роберт, конечно, чаще выручает Софию, поскольку старше. Я с огромным удовольствием наблюдаю за ними. Моя функция заключается лишь в том, чтобы напомнить об отправке готового домашнего задания учителю», — пояснила титулованная спортсменка. Ляйсан похвасталась успехами сына. Телеведущая отметила, что у Роберта есть склонность к одному из школьных предметов. «Я вижу математический склад ума у Роберта: он считает без калькулятора, в столбик. Хотя мог бы и не мучиться, имея столько технических возможностей. Настоящая мамина гордость!» — цитирует издание «7 дней» Утяшеву.