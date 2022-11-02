Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой фотографий (16 фото)
Сегодня, 14:00 Вадим Карасев
Когда-то давно фотошоп был сложной программой для профессиональных дизайнеров и фотографов, в которой обычному человеку так просто не разобраться. А сегодня каждый может скачать на телефон какой-нибудь фоторедактор и творить в нем настоящую магию. Вжух! И вы Аполлон или Афродита. Но, как говорится, хорошего понемногу. Однако, некоторые бегут от реальности так далеко и быстро, что в итоге выставляют себя на посмешище. Давайте поглядим на этих бедолаг, которые немного перестарались с обработкой фотографий.
И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки
Подпись гласит: 2022 vs 2020. Как вам такой апгрейд за два года?
Эта девушка каждый раз выглядит по-новому на всех своих фотографиях. Какая же ты на самом деле, загадочная леди?
Кажется, что разница здесь очевидна
Придётся немного напрячься, чтобы узнать Пэрис Хилтон в жизни
Скриншот из видео покажет правду
Когда нашла новое приложение с фильтрами
Щепоточка фильтров, и ваше кукольное личико готово
Магия фотошопа
Мимолётное омолаживание на ваших глазах
Кто сказал, что я редактирую свои фото?
Это же один и тот же человек, верно?
Фото слева — снимок, который девушка приложила к своему резюме
Захотелось вновь почувствовать себя молодой
Вылизанная фоточка против живого снимка из реальности
Когда не сказала своему бойфренду, чтобы он тоже не забыл добавить фильтров на фото
И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки
Подпись гласит: 2022 vs 2020. Как вам такой апгрейд за два года?
Эта девушка каждый раз выглядит по-новому на всех своих фотографиях. Какая же ты на самом деле, загадочная леди?
Кажется, что разница здесь очевидна
Придётся немного напрячься, чтобы узнать Пэрис Хилтон в жизни
Скриншот из видео покажет правду
Когда нашла новое приложение с фильтрами
Щепоточка фильтров, и ваше кукольное личико готово
Магия фотошопа
Мимолётное омолаживание на ваших глазах
Кто сказал, что я редактирую свои фото?
Это же один и тот же человек, верно?
Фото слева — снимок, который девушка приложила к своему резюме
Захотелось вновь почувствовать себя молодой
Вылизанная фоточка против живого снимка из реальности
Когда не сказала своему бойфренду, чтобы он тоже не забыл добавить фильтров на фото
По материалам: триникси