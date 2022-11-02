. Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой фотографий (16 фото)
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Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой фотографий (16 фото)

И она ещё утверждает, что не редактирует свои фоткиКогда-то давно фотошоп был сложной программой для профессиональных дизайнеров и фотографов, в которой обычному человеку так просто не разобраться. А сегодня каждый может скачать на телефон какой-нибудь фоторедактор и творить в нем настоящую магию. Вжух! И вы Аполлон или Афродита. Но, как говорится, хорошего понемногу. Однако, некоторые бегут от реальности так далеко и быстро, что в итоге выставляют себя на посмешище. Давайте поглядим на этих бедолаг, которые немного перестарались с обработкой фотографий.

И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки


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По материалам: триникси

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