. Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой фотографий (16 фото)

Вадим Карасев

Когда-то давно фотошоп был сложной программой для профессиональных дизайнеров и фотографов, в которой обычному человеку так просто не разобраться. А сегодня каждый может скачать на телефон какой-нибудь фоторедактор и творить в нем настоящую магию. Вжух! И вы Аполлон или Афродита. Но, как говорится, хорошего понемногу. Однако, некоторые бегут от реальности так далеко и быстро, что в итоге выставляют себя на посмешище. Давайте поглядим на этих бедолаг, которые немного перестарались с обработкой фотографий.И она ещё утверждает, что не редактирует свои фоткиПодпись гласит: 2022 vs 2020. Как вам такой апгрейд за два года?Эта девушка каждый раз выглядит по-новому на всех своих фотографиях. Какая же ты на самом деле, загадочная леди?Кажется, что разница здесь очевиднаПридётся немного напрячься, чтобы узнать Пэрис Хилтон в жизниСкриншот из видео покажет правдуКогда нашла новое приложение с фильтрамиЩепоточка фильтров, и ваше кукольное личико готовоМагия фотошопаМимолётное омолаживание на ваших глазахКто сказал, что я редактирую свои фото?Это же один и тот же человек, верно?Фото слева — снимок, который девушка приложила к своему резюмеЗахотелось вновь почувствовать себя молодойВылизанная фоточка против живого снимка из реальностиКогда не сказала своему бойфренду, чтобы он тоже не забыл добавить фильтров на фото