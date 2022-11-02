. Лунный день сегодня 2 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Начало ноября — ответственное время, и в такой период особенно важно заручиться поддержкой ночного светила. Рекомендации астрологов помогут провести эту среду удачно и привлечь в жизнь важные события.

Коридор затмений продолжается, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить благоразумие и не рисковать понапрасну. Эта среда не станет самым благоприятным днем, однако провести грядущий день удачно сможет каждый. Советы астрологов помогут найти путь к счастью и не зайти в тупик.

Фаза Луны: Луна продолжает свой рост в созвездии Водолея. Наступает 8 лунный день, энергетика которого отлично подходит для избавления от всего, что тяготит и мешает развитию. Сегодня астрологи рекомендуют сосредоточиться на завершении текущих дел, исполнении данных ранее обещаний и работе над ошибками.

Магнитные бури 2 ноября: сегодня солнечная активность не доставит хлопот. Магнитных бурь на эту среду не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

завершение текущих дел;работа над ошибками;исполнение обещаний;путешествия;избавление от хлама;планирование;ответственность.спонтанная смена планов;откладывание важных дел на неопределенный срок;риски;спешка;агрессия и напор.

Середина недели — не самое лучшее время для плотной уборки. Однако 2 ноября избавление от лишних вещей и захламления принесет позитивные перемены и поможет избавиться от накопившегося негатива в жилище. Астрологи рекомендуют без сожаления прощаться с вещами, захламляющими пространство, чтобы будущая уборка не отнимала много времени и сил. Заняться можно и подготовкой к праздникам: определиться с дизайном, заняться изготовлением украшений, а также присмотреть красивый декор.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Сегодня удачу принесут светлые оттенки: бежевый, голубой, светло-серый. Обрести душевную гармонию будет проще, если выбрать цвета, не вызывающие раздражения, натуральные ткани и свободный покрой. Тем, кто занят важной работой, не помешают прямые геометрические линии, а людям творческих профессий генерировать новые идеи позволят яркие акценты: оранжевый, бирюзовый, красный.

Украшения этого дня — изделия из золота. Энергетика этого металла повысит самоуверенность и поможет дать отпор негативно настроенным людям. В качестве талисмана на 2 ноября стоит выбрать камни стихии Воздуха: хризолит, топаз, лазурит и горный хрусталь.

Любовь и общение 2 ноября

Влияние стихи Воды сегодня будет играть на руку, поэтому наладить отношения между влюбленными не составит труда. Главное — не затрагивать неприятных тем и заботиться друг о друге. Избежать конфликтных ситуаций поможет и общее хобби. Привлечь в жизнь любовь и позабыть об одиночестве будет проще благодаря простым ритуалам, выполнить которые можно в домашних условиях.

Финансы и работа в 8 лунный день

Среда хороша для завершения текущих дел, работы над ошибками и анализа произошедших событий. Астрологи рекомендуют не торопиться с новыми начинаниями — есть риск оступиться или довериться не тем людям. Финансовые манипуляции сегодня будут уместны, если совершать покупки строго по списку, отказаться от долговых обязательств и не пускать накопления на приобретение дорогостоящих вещей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Хорошее настроение сегодня станет залогом отличного самочувствия и новых успехов, поэтому начинать утро стоит правильно. Для того, чтобы не стать заложниками простудных заболеваний, важно укреплять иммунитет и не отказываться от умеренных физических нагрузок. Ограничиться в эту среду стоит от употребления жирной и тяжелой пищи, потакания вредным привычкам и чрезмерных нагрузок.