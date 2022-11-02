. Массаж или метка территории: почему кошка топчется по телу хозяина лапками
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Массаж или метка территории: почему кошка топчется по телу хозяина лапками

Массаж или метка территории: почему кошка топчется по телу хозяина лапками

Все владельцы домашних кошек наверняка замечали, как пушистое чудо, запрыгивая к вам на грудь или живот, начинает нежно мурлыкать, тереться о вас головой и топтаться лапками по телу. Но не все знают, что это означает и почему кошка так себя ведет. Многие, вероятно, будут удивлены, узнав, что такой массаж по-кошачьи может иметь три разные причины.

Проявление любви и привязанности

Одной из главных причин такого поведения кошки является ее «признание в любви». Часто четвероногие питомцы выражают его именно таким образом: запрыгивают на лежащего хозяина и, довольно урча, начинают массировать лапками его тело.

Любители кошек называют такие движения «молочным шагом», поскольку они напоминают движение котят, сосущих молоко матери и массирующих область вокруг сосков, чтобы молоко лучше прибывало.


Считается, что у кошек этот рефлекс сохраняется на протяжении всей их жизни и, совершая такие движения при общении с хозяином, они тем самым выражают удовольствие и демонстрируют свою любовь и доверие к хозяину.

Кошка никогда не запрыгнет на руки к человеку, которому не доверяет, и не будет проявлять такие эмоции.

Маркировка своей территории

Существует и другое объяснение этому явлению, к которому больше склоняются биологи и люди, изучающие их поведение. Многие повадки домашних животных основаны на инстинктах, заложенных еще в те далекие времена, когда предки кошек вели дикий образ жизни.

Привычка маркировать территорию, чтобы показать чужакам, что это «принадлежит мне» и соперникам тут не место, сохранилась в поведении кошек с тех давних времен. Свои права собственника кошка распространяет и на хозяина. А поскольку на подушечках ее лап имеются микрожелезы, выделяющие пахучее вещество, кошка маркирует им и людей, которых считает «своими».


Человеку этот запах недоступен, а животные его прекрасно чувствуют, и во избежание конфликтов, как правило, стараются обходить чужие территории.

Кстати, таким образом кошка может маркировать и свою лежанку для сна или мягкий плед, на котором решила обосноваться для отдыха.

Лечебный массаж

О том, что кошки являются природными лекарями и предсказателями, также известно с давних времен. Считается, что они умеют выравнивать биополе человека, забирая негативную энергию. Кроме того, «шестое чувство» безошибочно подсказывает им, что у хозяина что-то не в порядке со здоровьем, и тогда кошка начинает усиленно искать возможность лечь в область больного места, потоптаться по нему, делая массаж, потереться о него головой.


Известно, что кошки могут чувствовать приближение инфаркта миокарда или инсульта и пытаются обратить на это внимание хозяина навязчивыми попытками запрыгнуть ему на грудь и начать массажировать ее лапками. Существует множество свидетельств о том, что кошки таким образом спасали хозяев от онкологии и других опасных заболеваний, буквально заставляя их обратиться к врачу.

# Общество Друг человека
По материалам: rsute

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