. Миро возмущена, что Алла Пугачева стала одной из самых популярных певиц

Певица Алла Пугачева оказалась в списке самых популярных певиц. По мнению блогерши, Примадонне давно не место в рейтинге лучших певиц. Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне выбрали лучшую эстрадную исполнительницу.По результатам телефонных интервью самой популярной певицей была признана Полина Гагарина, а второе место заняла Алла Пугачева. Лену Миро крайне удивили лидеры рейтинга. Точнее появление в тройке лучших Примадонны. Блогерша напомнила, что Алла Борисовна давно не выпускает хиты. «Про Гагарину можно еще согласиться, но второе место у Пугачевой? Простите, а что она спела? Исполнять — исполняла, это нужно признать. Сначала улетела, потом прилетела, после чего улетела. Но все это без новых песен, ставших хитами», — высказалась Миро.