. "Московские сезоны" подготовили специальную программу ко Дню народного единства в столице
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"Московские сезоны" подготовили специальную программу ко Дню народного единства в столице

"Московские сезоны" подготовили специальную программу ко Дню народного единства в столице

Ко Дню народного единства "Московские сезоны" подготовят уникальную культурную программу. Мероприятие пройдет с 4 по 6 ноября на ВДНХ, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам чиновницы, жители и гости столицы познакомятся с традициями разных субъектов РФ, попробуют привезенные оттуда продукты, а также примут участие в мастер-классах и интеллектуальных играх.


"Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России — участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе — кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии", — отметила Сергунина.

Заместитель мэра добавила, что особое место на фестивале займет продукция из регионов, недавно вошедших в состав РФ, а именно Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Так, посетителей мероприятия ждут борщ с бычками и юшка гороховая "Мариупольская". Также с 4 по 6 ноября будет работать открытая кухня — на ней шеф-повара расскажут об особенностях национальных блюд и проведут мастер-классы по их приготовлению.

Организаторы приглашают жителей и гостей Москвы присоединиться к большой географической викторине: участники ответят на вопросы ведущих и получат призы. В то же время на ВДНХ пройдут "Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2022", где участникам расскажут о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что все средства, заработанные на столичных мероприятиях в честь Дня народного единства, направят на поддержку Вооруженных сил России.

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По материалам: uposters.ru

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