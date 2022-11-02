. Муж Ольги Орловой был в шоке от пола будущего ребенка

Супруг ведущей и певицы Ольги Орловой был очень удивлен результатами УЗИ. 44-летняя ведущая «ДОМа-2» на последних сроках беременности. Сегодня Ольга решила рассекретить пол будущего малыша. Анна Семенович одна из первых поздравила подругу. Ольга Орлова не стала прямо говорить о результатах. Ведущая решила раскрыть радостную новость через анекдот. «Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: «Когда уже мне сообщат пол моего сына?». УЗИст строго смотрит на него и сдержанно отвечает: «Сообщаю: Пол вашего сына — девочка», — написала она, сопроводив пост смайлами в виде бантов… розового цвета.Поклонники поняли намек звездной блондинки. Они осыпали артистку теплыми словами в комментариях. «Дочка вам как нельзя кстати. Сын уже есть»; «Как здорово в таком возрасте родить дочь», — пишут пользователи Сети. Не осталась в стороне и бывшая коллега Орловой по группе «Блестящие» Анна Семенович. «Ура!» — обрадовалась исполнительница. Напомним, что у Ольги есть взрослый сын Артем от брака с бизнесменом Александром Кармановым. После развода звезда несколько лет не решалась вступать в новый союз. Однако два года назад она призналась, что встречается с предпринимателем Валерием. Прошлой осенью пара зарегистрировала отношения в загсе. Орлова наслаждается семейными хлопотами и ожиданием малышки. Приятные события омрачают лишь комментарии злопыхателей, которые упрекают ее за позднее материнство. В ноябре исполнительница отметит 45-летие. Певица в ответ на хейт уверяет: ее ребенок будет обеспечен всем необходимым, что многим и не снилось.