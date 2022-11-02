. Названа единственная потенциальная цель ударов КНДР на территории Японии

Вадим Карасев

Политолог Губин назвал американскую инфраструктуру потенциальной целью КНДР в Японии

Желания запугивать Японию запусками ракет у КНДР нет, заявил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал военную инфраструктуру США единственной потенциальной целью Северной Кореи на японской территории.

Стандартный ответ

Правительство Японии выразило протест из-за пусков ракет из Северной Кореи. Об этом заявил глава Минобороны страны Ясукадзу Хамада. «Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — подчеркнул министр.

«Япония в случае любых действий северокорейской стороны, которые им кажутся угрожающими, созывают разного рода заседания. Поскольку если говорить об ответных запусках, то у Японии пока такой возможности нет. При этом недавно японская сторона не исключила приобретение крылатых ракет морского базирования "Томагавк" у США. Но это может произойти не раньше 2026 года», — рассказал Губин.

Угроза Японии или США?

Политолог убежден, что КНДР не преследует цели залпами своих ракет угрожать Японии и японской безопасности.

«На территории Японии располагаются американские военные, боевые корабли и авиабазы, которые в случае необходимости могут быть использованы против Северной Кореи. Поэтому именно американская военная инфраструктура может быть в случае такого конфликта целью, но не японская территория сама по себе. Никакой нужды запугивать простых японцев нет абсолютно», — считает он.

В отличие от ситуации, когда существовали всесторонние переговоры по северокорейскому ядерному вопросу, то есть фактически до 2006 года, сейчас Япония уже не является участником переговорного процесса и в вопросах урегулирования безопасности на северокорейском полуострове дистанцируется, сообщил Губин.

«Никаких встреч и переговоров между Токио и Пхеньяном не происходит. Несмотря на готовность премьер-министр Японии Фумио Кисида на диалог с КНДР, такого диалога, вероятно, не состоится, поскольку в нем нет совершенно никакого смысла. В КНДР понимают, что по вопросам безопасности нужно говорить только с одной страной — США», — отметил политолог.

А администрация Байдена никаких сигналов для диалога, в отличие от администрации Трампа, не высказывала, напомнил он. Более того, вся деятельность США за последнее время свидетельствует о намерении американцев не только укрепиться самим в регионе, но и укрепить своих союзников: Японию, Республику Корею, Тайвань и сделать их более наступательными.

«Необходимо это для того, чтобы они не ждали помощи от США, а действовали самостоятельно. Это, мне кажется, наиболее дестабилизирующим фактором, поскольку излишняя самоуверенность может быть очень опасна», — подытожил Губин.

Ранее агентство «Ренхап» заявило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.