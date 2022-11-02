. Николай Басков рассказал о поездке на фронт

Певец Николай Басков со слезами на глазах вспоминает посещение госпиталя. Артист поддерживает российских военных в непростое время. Певец выступает в Донбассе, навещает раненых бойцов. Артист рассказал о встрече с командиром, который, защищая Родину, получил серьезную травму. 46-летний Николай Басков не может сдержать слез, говоря о бойцах СВО, получивших ранения. «Я давал концерты для беженцев, выступал. Один из невероятных моментов… я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашел к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: «Можно я вас обниму?» — «Да это я должен вас обнять!»» — вспомнил музыкант в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».Артист уточнил у комбата, за что тот его благодарит. И военный ответил, что без поддержки россиян солдаты давно упали бы духом. «Он сказал: «Ваши слова дали силу понятия, что вам небезразлично, что мы на передовой. У меня эмоциональность такая, потому что все стоит перед глазами. Многие этого не видят, но наши военные — великие герои! Люди, которые делаю все, чтобы мы спокойно ходили по улицам, радовались жизни», — добавил Басков. Исполнитель и дальше продолжит навещать пострадавших в бою солдат. Как отметил Николай Викторович — он ни за что не бросит раненых в тяжелое время. Да и Россию Басков не предаст. «У меня никогда не было другого гражданства, я не покупал недвижимость за границей, у меня не было даже счетов там! Как можно быть неблагодарным своей стране, как можно выступать против? Многие оказались слабыми…» — заключил певец.