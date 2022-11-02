Вадим Карасев

«Одноклассники» запустили игры в онлайн-чате с поддержкой

«Одноклассники» запустили новую функцию — внутри онлайн-чата со службой поддержки появились игры, благодаря чему пользователи смогут интересно провести время во время, ожидая ответ от саппорта. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно нажать на кнопку «Играть» в чате. Из вкладки с игрой можно в любой момент вернуться в диалог, при этом результат игры сохранится. Функционал доступен как владельцам смартфонов на Android, так и в мобильной и десктопной версиях сервиса. В ближайшее время линейка игр пополнится.

Отмечается, что служба поддержки «Одноклассников» ежедневно обрабатывает более 15 тысяч обращений, реакция на вопросы составляет в среднем две секунды. В течение тестового периода 20 процентов пользователей, у которых время ожидания занимало больше минуты, заходили в игры и проводили в них в среднем четыре минуты.

Соцсеть уделяет особое внимание поддержке пользователей и регулярно работает над ее технологическим развитием. Многие процессы в службе поддержки уже автоматизированы — около десяти тысяч обращений решает бот «Ася». Помощь сотрудника необходима только в случае обработки фотографий в вопросах восстановления доступа.