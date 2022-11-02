. Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер

Вадим Карасев





Сегодня студия Mundfish подтвердила слухи, которые циркулировали по сети уже несколько дней. Действительно релиз игры Atomic Heart немного сдвинулся с ранее запланированных сроков — игра появится только в следующем году: 21 февраля 2023 года она будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Atomic Heart — это шутер с элементами ролевой игры, события которого разворачиваются в альтернативном СССР. С анонсом даты релиза Atomic Heart представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.

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Сразу после релиза игра Atomic Heart будет добавлена в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC.