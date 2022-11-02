. Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер

Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер


Сегодня студия Mundfish подтвердила слухи, которые циркулировали по сети уже несколько дней. Действительно релиз игры Atomic Heart немного сдвинулся с ранее запланированных сроков — игра появится только в следующем году: 21 февраля 2023 года она будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Atomic Heart — это шутер с элементами ролевой игры, события которого разворачиваются в альтернативном СССР. С анонсом даты релиза Atomic Heart представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.


Watch this video on YouTube

Сразу после релиза игра Atomic Heart будет добавлена в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Минсельхоз предупредил о снижении урожая в следующем году
Минсельхоз предупредил о снижении урожая в следующем году
Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со стороны Украины
Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со
«Одноклассники» запустили новую функцию
«Одноклассники» запустили новую функцию
Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер
Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass —
Совфед расширил полномочия правительства России в сфере безопасности
Совфед расширил полномочия правительства России в сфере безопасности
Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой фотографий (16 фото)
Любители фотошопа, которые немного перестарались с обработкой
Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам
Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам
"Московские сезоны" подготовили специальную программу ко Дню народного единства в столице
"Московские сезоны" подготовили специальную программу ко
Turtle Beach представили компактный геймпад Atom для Xbox Cloud Gaming
Turtle Beach представили компактный геймпад Atom для Xbox Cloud Gaming
Умерла актриса Светлана Спиридонова
Умерла актриса Светлана Спиридонова
Прикусить язык: о чем нас пытается предупредить Вселенная
Прикусить язык: о чем нас пытается предупредить Вселенная
Названа единственная потенциальная цель ударов КНДР на территории Японии
Названа единственная потенциальная цель ударов КНДР на территории

Топ на сегодня

Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски

Еще по теме

Новые скриншоты Atomic Heart — игра будет в Game Pass в день релиза
Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры
Завтра объявят дату релиза Atomic Heart, но, похоже, она уже известна
Новый трейлер Atomic Heart загадочно обозначил дату релизу