Официально: Atomic Heart выходит 21 февраля, сразу в Game Pass — новый трейлер
Сегодня, 15:05 Вадим Карасев
Сегодня студия Mundfish подтвердила слухи, которые циркулировали по сети уже несколько дней. Действительно релиз игры Atomic Heart немного сдвинулся с ранее запланированных сроков — игра появится только в следующем году: 21 февраля 2023 года она будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.
Atomic Heart — это шутер с элементами ролевой игры, события которого разворачиваются в альтернативном СССР. С анонсом даты релиза Atomic Heart представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.
Watch this video on YouTube
Сразу после релиза игра Atomic Heart будет добавлена в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC.
По материалам: newxboxone