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Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи

Оговорки Байдена посчитали значительнее его речиNewsweek: оговорки президента США Байдена затмили его речь

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Флорида допустил столько оговорок, что они затмили всю идею его послания. К такому выводу пришел Newsweek.

Издание указало, что Флорида относится к колеблющимся штатам, и для победы на промежуточных выборах в Конгресс голоса таких штатов могут оказаться решающими. Байден же, представляющий Демократическую партию, во время одной речи допустил сразу четыре ошибки, которыми не преминут воспользоваться республиканцы.

В частности, американский лидер перепутал Украину с Ираком и заявил, что его сын Бо погиб в ближневосточной стране. Тот проходил службу в республике в 2008-2009 годах, однако умер в 2015 году из-за рака мозга.

Кроме того, американский лидер рассказал, что общался с человеком, который изобрел инсулин, а также перепутал количество штатов в США, заявил, что Соединенные Штаты состоят из 54 административно-политических единиц.

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По материалам: lenta.ru

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