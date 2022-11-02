. Ольга Бузова взбесила мужа Дмитрия Тарасова

Дмитрию Тарасову не понравился ответ певицы и ведущей Ольги Бузовой. Дмитрий Тарасов не раз был обвинен хейтерами в пиаре на экс-супруге Ольге Бузовой. Похоже, спортсмен устал от негатива и больше не намерен обращаться за помощью к бывшей. Между бывшими супругами периодически вспыхивали конфликты, но в последнее время, казалось, они наконец-то утихли. Тарасов восстановил общение с Бузовой, а минувшим летом даже предложил ей сотрудничество в своем проекте о популяризации спорта. Правда, Ольга тут же напомнила экс-супругу: они вовсе не друзья. Певица жестко отказала футболисту, опубликовав внушительных размеров пост. «Я хотел конкретный ответ, а там раздули, все перевернули. Уверен, что она не сама писала этот отказ, а ее помощники. Скажу так, я после этого контактировать больше не хочу. Мы общались раньше, и нормально общались. Если она хочет вот такую грязюку, мне это неинтересно. Поэтому больше предложений от нашей команды ей поступать не будет», — заявил Тарасов в беседе с Наташей Гасанхановой.Ведущая YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» удивилась, узнав, что Тарасов поддерживал связь с Бузовой. «Как это происходит? Вы сидите на кухне, ты такой: «Мне надо написать Ольге Бузовой»?» — спросила Наташа. «Ну приблизительно так и происходит. Мне нужно это сделать для своих определенных целей», — признался спортсмен. Напомним, что экс-супруги вновь поссорились минувшим летом. В своем отказе Бузова упомянула плотный рабочий график, в котором не видит места для Тарасова. Артистка также призвала прекратить использовать ее имя в целях личной раскрутки. Ольга припомнила бывшему мужу свои старые обиды. «Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», — писала ведущая.