. Подруга Прохора Шаляпина потеряла ребенка

О трагедии внучки Людмилы Гурченко сообщил певец Прохор Шаляпин. Внучка ныне покойной актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева потеряла нерожденного ребенка. О трагедии в соцсетях сообщил Прохор Шаляпин, который дружен с Еленой Королевой. Беременная Елена Королева неудачно упала на даче, оступившись. В результате удара случился выкидыш на третьем месяце беременности.Елена Королева подтвердила, что ее беременность трагически прервалась. «Да, действительно это так, я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое», — сказала внучка Людмилы Гурченко журналистам «kp.ru». Напомним, у Елены Королевой есть дочь Таисия от первого брака. Девочка очень похожа на свою звездную прабабушку Людмилу Гурченко.