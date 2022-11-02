. Подруга Прохора Шаляпина потеряла ребенка
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Подруга Прохора Шаляпина потеряла ребенка

Подруга Прохора Шаляпина потеряла ребенка
О трагедии внучки Людмилы Гурченко сообщил певец Прохор Шаляпин. Внучка ныне покойной актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева потеряла нерожденного ребенка. О трагедии в соцсетях сообщил Прохор Шаляпин, который дружен с Еленой Королевой. Беременная Елена Королева неудачно упала на даче, оступившись. В результате удара случился выкидыш на третьем месяце беременности.
Елена Королева подтвердила, что ее беременность трагически прервалась. «Да, действительно это так, я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое», — сказала внучка Людмилы Гурченко журналистам «kp.ru». Напомним, у Елены Королевой есть дочь Таисия от первого брака. Девочка очень похожа на свою звездную прабабушку Людмилу Гурченко.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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