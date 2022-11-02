. Показали первое геймплейное видео ремейка Sherlock Holmes: The Awakened

Вадим Карасев





В июле этого года состоялся анонс ремейка Sherlock Holmes: The Awakened. Игра создается с нуля на движке Unrean Engine 4. Разработчики пообещали переработать проект не только с точки зрения графики, но и улучшить его по игровым механикам, обновить пользовательский интерфейс и внести массу других изменений, которые помогут дать новую жизнь проекту 2007 года выпуска.

Сегодня был представлен первый полноценный геймплей Sherlock Holmes: The Awakened. Ролик можно посмотреть ниже, в нем наглядно показывают, что игра существенно преобразилась. События игры происходят в 1884 году и рассказывают о том, как Шерлок и Джон, в то время простые соседи по комнате, стали всемирно известным дуэтом по раскрытию преступлений.

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Релиз Sherlock Holmes: The Awakened должен состояться на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в феврале 2023 года.