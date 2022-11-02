. Политолог Атаманенко спрогнозировал укрепление позиций республиканцев в Сенате
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Политолог Атаманенко спрогнозировал укрепление позиций республиканцев в Сенате

Политолог Атаманенко спрогнозировал укрепление позиций республиканцев в Сенате

В США 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Сенат, который могут значительно изменить политический баланс в стране. Республиканцы усиливают свои позиции, реализуя несколько линий атаки как на внутриполитические, так и на внешнеполитические стратегии демократов, считает политолог член Экспертного клуба "Дигория" Артемий Атаманенко. 

"В этом свете демократы стремятся совершить имиджевый рывок, ощущая шаткость текущих позиций. Тот факт, что Джозеф Байден в качестве перспектив для нефтяных компаний обозначил введение потенциального налога на сверхприбыль в том случае, если фирмы не подключатся к борьбе с ростом цен. Это крайне настораживающий жест для американцев, которые с большим скепсисом относятся к государственному вмешательству в экономику и деятельность компаний", - отмечает эксперт.


По его словам, на этом фоне республиканская партия смотрится более выгодно как та политическая сила, которая не ассоциируется со спорными и неудачными властными решениями.

"Поэтому ключевой посыл республиканцев, продвигаемый к выборам, можно сформулировать как "Мы не Демократическая партия, мы можем навести порядок". Эти выборы могут стать символической репетицией будущих президентских выборов, к которым вопросы даже лояльных избирателей к лидерам Демократической партии накопятся в еще более значительной степени", - считает политолог.

Атаманенко предположил, что фактором, который может смягчить потерю политической инициативы, остается электоральный конформизм в связи с текущей властной позицией партии. Однако серьезный кризис в лидерстве демократов оказывается заметен уже невооруженным глазом. 

"И этой возможностью для усиления своих позиций будут пользоваться республиканцы, взяв курс на изматывание своих политических оппонентов и их дальнейшую самодискредитацию", - резюмировал он.

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По материалам: uposters.ru

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