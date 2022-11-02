. Последние новости "Влюбись, если сможешь": звезда шоу Маша Панган высказалась в адрес хейтеров

Вадим Карасев

Реалити-шоу "Влюбись, если сможешь" на телеканале ТНТ завоевывает сердца зрителей, а его участники тем временем переживают сильные эмоциональные качели. Помимо постоянной борьбы за приз и любовь, некоторые из них сталкиваются и с критикой в Сети.



Например, Маша Панган воспринимается пользователями неоднозначно. Люди отмечают ее искренность, но ее недавняя реакция на пьяного Митю Шаляпина многим показалась чрезмерной.

Девушка набросилась на него, а в итоге вообще бросила и решила попытать счастье с Русланом Пеговым. Юзеры поведение Панган не оценили. "А вас не смутило, что вы сама выпивали на вечеринке?", "Вы влезли в чужую пару, будьте готовы к последствиям", — писали Маше в соцсетях.

Оказалось, что с пьяным человеком связана ее детская травма — из-за выпившего водителя она осталась сиротой. Впрочем, хейтеры ее и не волнуют. Девушка не понимает, почему люди думают, что лучше знают, как ей поступать, однако уверена, что уделять им много внимания не стоит.

Что движет людьми обсуждать за спиной, как тебе лучше жить, куда пойти, куда обратиться и вообще, что с тобой не так, обесценивая человека и его выбор? Предпочитаю тратить свой жизненный ресурс на любовь, отдачу, искренние чувства, во благо. Умею выбирать то, что хорошо лично для меня, даже если это непонятно окружающим.

Анна Хилькевич рассказала, искренни ли участники шоу

Цель участников — не просто выбрать себе симпатичную пару, а еще и доказать свои чувства к выбранному человеку. Для этого на проекте и есть полиграф.

У ведущей Хилькевич спросили, все ли участники искренни. Звезда ответила отрицательно: "Конечно, нет! В этом-то и суть — настоящая любовь должна победить".

Кстати, сама Хилькевич участвовать в шоу такого формата побоялась бы. "Я бы не хотела быть участницей никакого реалити", — заявила звезда, но отметила, что роль ведущей ей очень подходит.

