Последние новости "Влюбись, если сможешь": звезда шоу Маша Панган высказалась в адрес хейтеров
Реалити-шоу "Влюбись, если сможешь" на телеканале ТНТ завоевывает сердца зрителей, а его участники тем временем переживают сильные эмоциональные качели. Помимо постоянной борьбы за приз и любовь, некоторые из них сталкиваются и с критикой в Сети.
Например, Маша Панган воспринимается пользователями неоднозначно. Люди отмечают ее искренность, но ее недавняя реакция на пьяного Митю Шаляпина многим показалась чрезмерной.
Девушка набросилась на него, а в итоге вообще бросила и решила попытать счастье с Русланом Пеговым. Юзеры поведение Панган не оценили. "А вас не смутило, что вы сама выпивали на вечеринке?", "Вы влезли в чужую пару, будьте готовы к последствиям", — писали Маше в соцсетях.
Оказалось, что с пьяным человеком связана ее детская травма — из-за выпившего водителя она осталась сиротой. Впрочем, хейтеры ее и не волнуют. Девушка не понимает, почему люди думают, что лучше знают, как ей поступать, однако уверена, что уделять им много внимания не стоит.
Анна Хилькевич рассказала, искренни ли участники шоу
Цель участников — не просто выбрать себе симпатичную пару, а еще и доказать свои чувства к выбранному человеку. Для этого на проекте и есть полиграф.
У ведущей Хилькевич спросили, все ли участники искренни. Звезда ответила отрицательно: "Конечно, нет! В этом-то и суть — настоящая любовь должна победить".
Кстати, сама Хилькевич участвовать в шоу такого формата побоялась бы. "Я бы не хотела быть участницей никакого реалити", — заявила звезда, но отметила, что роль ведущей ей очень подходит.