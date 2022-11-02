. Праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года: история, традиции, запреты, о чем молятся перед святым ликом

Казанская икона Божией Матери очень ценится верующими людьми. Ей приписывают множество чудотворных действий и исцелений. Празднование проходит 8 и 21 июля, 22 октября и 4 ноября. На праздник Казанской иконы Божией Матери действуют запреты, которых верующим следует придерживаться. Узнайте ее историю и о чем молятся перед чудотворным образом. В этот день также можно прислать поздравления близким с праздником Казанской иконы Божией матери.

История появления Казанской иконы Божией Матери

Чудотворное явление этого лика жителям Казани произошло 21 июля 1579 года, когда после сильного пожара Матроне, девятилетней дочери купца, она явилась во сне. Богородица указала место, где была спрятана икона с ее ликом. Образ обладал необычайной силой, сиял свежестью красок. Его поместили в Казанском монастыре Божией Матери, а сделанную копию отправили царю Ивану Грозному в Москву.





В 1612 году, в период борьбы Москвы с польскими завоевателями, Казанская икона Божией Матери пришла в столицу массовым движением из Нижнего Новгорода. В воскресенье, 22 октября, город был освобожден, и воины с чудотворной Казанской иконой пошли в Кремль.

Благодаря молитвам, помощь была многократной, особенно воинам, защищающим свою родину. В 1636 году икона была помещена в Казанском соборе Москвы. В 1649 празднование Казанской иконы стало общегосударственным по указу царя Алексея Михайловича.

О чем молятся Казанской иконе Божией Матери

У Казанской иконы Божией Матери больше всего копий из всех икон Богородицы. И чаще всего люди через нее просят помощи у Небесного Хранителя в несчастьях и недугах.





Казанская Богоматерь является покровительницей всех женщин на земле. Перед иконой молятся о благополучии в семье, просят об исцелении и здоровье своих близких. Бездетным женщинам образ помогает обрести счастье материнства. Большинство пар стараются сыграть свадьбу именно 4 ноября, так как, по поверью, Богородица берет семью под свою защиту.

Традиции и обряды

Ко дню Казанской иконы Божией матери люди старались завершить работы по строительству. В этот период женщины встречали мужей, которые приезжали с заработков, готовили вкусный обед и накрывали столы.

По традиции в этот день незамужние женщины шли в лес искать лист березы, покрытый инеем. Если в него долго всматриваться, можно было увидеть образ будущего мужа.

В этот праздник принято ходить в церковь и у иконы Казанской Божьей Матери молиться о здоровье и благополучии своем и близких.





Если сыграть свадьбу в этот день, союз обещает быть особенно крепким, а родителям нужно подарить молодоженам икону Казанской Божией матери.

Если приобрести ее в этот праздник, она будет наделена особой силой. Лик Божией матери поможет защитить жилье от пожара, недугов и несчастья.

Запреты в праздник Казанской Божией матери

В этот день нельзя проявлять негативные эмоции и злиться. Запрещено ругаться, сквернословить, завидовать и желать плохого окружающим людям.

Под запретом также выполнение домашних дел, связанных с уборкой, стиркой, ремонтом, шитьем и прочим рукоделием.





На Осеннюю Казанскую запрещено отправляться в путешествие, в противном случае дорога домой будет очень долгой.

Кроме того, наши предки верили, что на Казанскую Осеннюю нельзя собираться в путешествие, иначе обратный путь домой окажется очень долгим.

Приметы на 4 ноября

В праздник Казанской Осенней всегда идет дождь.

С утра местность укрыта густым туманом – ожидается теплая погода. В древние времена люди считали, «что Казанская покажет, то и зима скажет».

Днем ясная погода – ждать похолодание.





Если заключить брак в этот день, союз будет крепким и счастливым.

Дождь 4 ноября сулит долгую пасмурную погоду.

Если попросить Богородицу защитить от несчастного случая, она обязательно поможет.

Сухая погода сулит плохой урожай в следующем году.

Если приготовлено много заготовок на зиму, зимний сезон будет с сильными морозами.

Чтобы припасы на зиму никто не трогал, в этот день принято окуривать погреб дымом от сушеного можжевельника.

Поздравлениязапреты с праздником Казанской Божией матери





Пускай Казанская икона Сегодня вас благословит, Закроет беды на заслоны, От всех болезней защитит! Желаю вам в сей день тепла, В душе спокойствия и мира, Чтобы счастливой жизнь была И только радость приносила!





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В день иконы Божьей Матери Казанской От души желаю доброты и силы, Чтобы счастьем, нежностью и лаской Тебя Матерь Божья наградила. Чтоб во всем Она тебя оберегала, Поддержала в трудные мгновенья, И всегда надежды придавала, Милости, удачи и терпенья!









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