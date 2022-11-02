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Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам

Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкамFrank RG: капитал премиальных клиентов в российских банках упал за год на 14 процентов

Размер капитала, который держат на счетах в российских банках премиальные клиенты, с начала года сократился на 14 процентов. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Frank RG «Premium banking в России 2022», на которое ссылается РБК.

Одновременно этот сегмент теряет интерес к инвестициям, чему способствовало как падение российского рынка, так и заморозка активов. В результате снижение среднего капитала на клиента, наблюдавшееся в последние годы, ускорилось в десять раз — до минус 20,6 процента. В 2021 году он составлял 2,28 миллиона рублей, а в 2022-м — 1,81 миллиона.

Эксперты проанализировали результаты 16 крупнейших банков с услугами обслуживания премиум-клиентов. Вывод об оттоке сделан как на основе собственной оценки падения совокупного капитала до 7,53 триллиона рублей, так и по итогам онлайн-анкетирования самих клиентов. Доля клиентов, пользующихся инвестиционными продуктами, составила 22,1 процента (в 2021 году — 23,8 процентов), доля капитала в инвестициях — 26,8 процента (34 процента).

Также существенно замедлился рост клиентской базы для премиальных программ российских банков. Если в 2021 году он составлял 27 процентов, то осенью 2022-го опустился до 9 процентов.

Ранее сообщалось, что в октябре свое представительство в России закрыли три иностранных банка. Столько же решений было принято с начала года, а за весь 2021 год страна лишилась только одного представительства. Эксперты связывают такие решения — а все уходы были добровольными — с тем, что финансовые организации не видят перспектив своего присутствия в стране.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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