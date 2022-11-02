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Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или разбиваются, что с ними нужно делать в этом случае

Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или разбиваются, что с ними нужно делать в этом случае

С часами связано много различных примет и суеверий, рожденных еще в то время, когда их изобретение считалось настоящим чудом. Часы были предметом роскоши, с ними старались обращаться бережно, поэтому любая поломка или падение считалось плохой приметой.

Если остановились, упали или разбились часы

Часы — это предмет, который одновременно символизирует и вечность времени, и его скоротечность, поэтому отношение к ним всегда было трепетным.

Часы издавна наделяли магическими свойствами, а настенные, помимо этого, считали также «сердцем дома», отсчитывающим время жизни всех домочадцев. Поэтому если часы внезапно останавливались, считалось, что они начинают показывать «мертвое время», которое грозит болезнями, несчастьями и серьезными трагедиями. В этом случае часы нужно срочно отремонтировать, а если это невозможно, тогда как можно быстрее избавиться от них.


Избавляться от разбившихся или остановившихся часов надо правильно:

  • Разобрать на мелкие детали;
  • разложить по отдельным пакетикам корпус, стрелки, механизм;
  • выбросить пакетики в разных местах.

То же самое относится к настенным часам, упавшим со стены и разбившимся вследствие падения.

Если, при падении они получили только мелкие повреждения, но продолжают идти, это считается важным предупреждением для всех членов семьи. В ближайшее время нужно быть осторожными, не рисковать, во всем проявлять бдительность. А часы нужно срочно отремонтировать, устранив повреждения, и вернуть на место.

Другие приметы и суеверия, связанные с часами

Часы также всегда считались вестником в личных отношениях между людьми. Если разбивалось стекло на циферблате, но механизм продолжал работать, считалось, что это грозит ссорами, конфликтами, ухудшением взаимоотношений между людьми, утратой взаимопонимания и искренности чувств.

Если часы начали отставать, но при этом их механизм исправно работает, это может означать проблемы со здоровьем, с которыми человеку вскоре предстоит столкнуться. Отстают настенные часы — проблемы могут возникнуть у всех членов семьи.


Если часы забегают вперед, это означает дисгармонию вашего душевного состояния. Вы слишком озабочены какими-то проблемами и теряете положительную энергетику. Вам необходимо расслабиться, набраться сил и не спешить жить.

Очень плохая примета — обратный ход часов, который открывает дверь в прошлую жизнь и вытягивает из вас положительную энергию. Если такое случилось, от них нужно немедленно избавиться.

Энергетику поврежденных часов можно нейтрализовать только отремонтировав их или избавившись от них окончательно. Если вы убрали сломанные или разбившиеся часы на антресоли, они не перестанут оказывать свое негативное воздействие.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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