. Проверка счетчиков воды будет проходить по новым правилам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Проверка счетчиков воды будет проходить по новым правилам

Проверка счетчиков воды будет проходить по новым правилам
С первого ноября вступают новые правила поверки.   С сегодняшнего дня, 1 ноября, изменились правила поверки счетчиков воды. Теперь далеко не все компании могут проводить процедуру, сама поверка будет происходить в соответствии с новым стандартом. Начал действовать новый норматив, или государственный стандарт, который определяет последовательность и сами действия, которые производятся во время поверки счетчиков воды. Сама процедура будет состоять из следующих операций:

внешний осмотр,



подтверждение соответствия программного обеспечения,



опробование,



определение относительной погрешности.

Оценивать работоспособность приборов также с сегодняшнего дня могут только компании и ИП, которые зарегистрированы в национальной системе. Для своих целей они имеют право использовать ограниченный набор средств и инструментов. В их число входит:

измеритель влажности,



эталон в диапазоне значений объемного расхода,



гидравлический пресс со статическим давлением и секундомер.

Новый стандарт позволит пользоваться иными средствами. Важно, чтобы те обладали определенными в ГОСТе метрологическими и техническими характеристиками. По данным РБК, стандарт поверки ввели не просто так. В последнее время стало больше случаев мошенничества, когда к людям приходят странные люди, не имеющие аккредитации, и навязывают услуги, которые к настоящей поверке не имеют никакого отношения. Так говорят в Росстандарте, который, собственно, и разработал единую методику и порядок. В ведомстве отметили, что в разных регионах и компаниях процедура проходила по-разному, и часто «специалисты» просто подписывали бумажки. Новые правила, заявили в Росстандарте, вобрали в себя все лучшее, что было наработано за эти годы, а сам подход стал унифицированным. Ранее стало известно, что в Минстрое разрабатывается новый законопроект, который даст возможность гражданам чаще получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В том числе власти собираются снизить максимальный порог расходов, которые люди тратят на свет, газ и воду, для некоторых категорий населения. Сейчас в большинстве регионов, чтобы получить субсидию, требуется отдавать за ЖКУ больше 22% своего дохода.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине
Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия
Лариса Андерсен сделала прогноз на холостую Луну
Лариса Андерсен сделала прогноз на холостую Луну
Филипп Киркоров припечатал Наргиз Закирову
Филипп Киркоров припечатал Наргиз Закирову
Елену Проклову невозможно узнать после инсульта
Елену Проклову невозможно узнать после инсульта
Разин в память Юрия Шатунов перезапустить легендарную группу
Разин в память Юрия Шатунов перезапустить легендарную группу
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.11.2022 (15 фото)
Еще одно подтверждение, что Atomic Heart выйдет 21 февраля + информация о премиальном издании
Еще одно подтверждение, что Atomic Heart выйдет 21 февраля +
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и разногласия
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и
Лунный день сегодня 2 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 2 ноября 2022 года
Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру
Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для Хеллоуина
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для
Назван самый опасный мессенджер
Назван самый опасный мессенджер
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной

Еще по теме

Электронная регистрация поверки бытовых счетчиков стала обязательной
Иркутянам рассылают фальшивые оповещения о поверке счетчиков воды
В правительстве разрешили до 2021 года не осуществлять поверку счетчиков
Росстандарт рассказал о грядущих изменениях правил поверки счетчиков