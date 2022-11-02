. Проверка счетчиков воды будет проходить по новым правилам

С первого ноября вступают новые правила поверки. С сегодняшнего дня, 1 ноября, изменились правила поверки счетчиков воды. Теперь далеко не все компании могут проводить процедуру, сама поверка будет происходить в соответствии с новым стандартом. Начал действовать новый норматив, или государственный стандарт, который определяет последовательность и сами действия, которые производятся во время поверки счетчиков воды. Сама процедура будет состоять из следующих операций:внешний осмотр,подтверждение соответствия программного обеспечения,опробование,определение относительной погрешности.Оценивать работоспособность приборов также с сегодняшнего дня могут только компании и ИП, которые зарегистрированы в национальной системе. Для своих целей они имеют право использовать ограниченный набор средств и инструментов. В их число входит:измеритель влажности,эталон в диапазоне значений объемного расхода,гидравлический пресс со статическим давлением и секундомер.Новый стандарт позволит пользоваться иными средствами. Важно, чтобы те обладали определенными в ГОСТе метрологическими и техническими характеристиками. По данным РБК, стандарт поверки ввели не просто так. В последнее время стало больше случаев мошенничества, когда к людям приходят странные люди, не имеющие аккредитации, и навязывают услуги, которые к настоящей поверке не имеют никакого отношения. Так говорят в Росстандарте, который, собственно, и разработал единую методику и порядок. В ведомстве отметили, что в разных регионах и компаниях процедура проходила по-разному, и часто «специалисты» просто подписывали бумажки. Новые правила, заявили в Росстандарте, вобрали в себя все лучшее, что было наработано за эти годы, а сам подход стал унифицированным. Ранее стало известно, что в Минстрое разрабатывается новый законопроект, который даст возможность гражданам чаще получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В том числе власти собираются снизить максимальный порог расходов, которые люди тратят на свет, газ и воду, для некоторых категорий населения. Сейчас в большинстве регионов, чтобы получить субсидию, требуется отдавать за ЖКУ больше 22% своего дохода.