. Путин призвал оказывать прямую адресную поддержку военным

Президент Владимир Путин заявил о необходимости оказания прямой адресной поддержки для каждого военнослужащего.

В ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым глава государства назвал важным направлением работы оказание поддержки всем военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«Это касается всех военнослужащих, в том числе и тех, кто начинает принимать участие в этой работе в рамках мобилизации. Нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их семьям», — сказал президент.

По его словам, помощь этим людям — святая обязанность всех уровней власти, как федерального и регионального, так и муниципального.