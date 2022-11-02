. Разин в память Юрия Шатунов перезапустить легендарную группу
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Разин в память Юрия Шатунов перезапустить легендарную группу

Разин в память Юрия Шатунов перезапустить легендарную группу
Продюсер заявил, что решил почтить память певца Юрия Шатунова и перезапустить группу «Ласковый май» но перед этим решил прибегнуть к радикальным мерам и вычистить весь интернет. Об этом 59-летний продюсер объявил в социальных сетях, отметив, это будет перезапуск музыкального проекта, обновление легендарного коллектива. Сделает он это в память о Шатунове, который умер четыре месяца назад. Группа «Ласковый май» будет создана заново из молодых ребят. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать. Кроме того, продюсер подчеркнул — в его руках патент на бренды «Юра Шатунов», «Андрей Разин» и «Ласковый май». Он уже связался с американскими юристами, которые вскоре начнут подчищать информационное пространство ото всех лживых и порочащих честь и достоинство статей.
Специалисты будут заняты этим три месяца. В планах правозащитников убрать из Сети и эфиров все передачи, а также ворованные кадры и видеоизображения. «Не хочу читать все этот бред про себя и группу «Ласковый май», заявил Разин. Напомним, что много лет назад именно Андрей Разин открыл миру Юрия Шатунова. Тогда обаятельный детдомовский мальчишка стал солистом «Ласкового мая» и прославился на всю страну. С продюсером у них на протяжении всех этих лет были своеобразные отношения — они то мирились, то ругались вновь. Разин даже стал крестным сына Шатунова. Но последние годы коллеги конфликтовали и даже судились за права на творчество «Ласкового мая». Разин также считает, что новое окружение Юрия убило его — они заставляли больного музыканта выступать на сцене и не занимались его здоровьем что в конечном итоге привело к печальным последствиям.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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