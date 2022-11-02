. Регина Тодоренко шокировала своими травмами

Ведущая Регина Тодоренко поделилась жутким фото. Недавно ставшая мамой во второй раз телезвезда принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале и работает над другими проектами. Порой из-за недосыпа у Регины Тодоренко возникают проблемы, о которых она честно рассказывает. Регина не строит из себя суперчеловека, а откровенно рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается. Несмотря на усталость, телеведущая продолжает упорно работать и всю себя отдавать проектам. Так, 32-летняя Тодоренко в очередной раз стала участницей «Ледникового периода», где ее партнером является фигурист Александр Энберт. Во время репетиций номеров не обходится без травм. Звезда продемонстрировала огромные синяки на ногах, которые она, по всей видимости, получила во время тренировок.Также Регина отметила, что не справилась бы без своей команды, состоящей из близких ей по духу людей. «Да, порой бывает, что совершенно не жалеешь себя ради цели, мечты, семьи. И приходит выгорание, случаются депрессии, срывы. Чтобы минимизировать стресс, необходимо собрать суперкоманду!», написала Регина. График телезвезды расписан на многие дни вперед. При этом Регина умудряется уделять время семье — мужу Владу Топалову и двум маленьким сыновьям — Мише и Миру. Иногда младшего ребенка Тодоренко можно увидеть с ней на съемках. «Как вы все успеваете? Этот вопрос мне задают очень часто, и каждый раз мне хочется ответить, что ничего не успеваю, так как всюду есть какие-то недочеты. А я очень люблю планировать наперед, расписывать занятость хотя бы на полгода-год. Так я чувствую себя увереннее и спокойнее. Даже если что-то пойдет не так, все равно планирование дает возможность придерживаться одного вектора и приближает меня к цели», — отметила она.