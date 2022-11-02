. Return to Monkey Island не выйдет на Xbox One — в Game Pass только для Xbox Series X | S
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Return to Monkey Island не выйдет на Xbox One — в Game Pass только для Xbox Series X | S

Return to Monkey Island не выйдет на Xbox One — в Game Pass только для Xbox Series X | S


Из списка игр для подписки Game Pass на первую половину ноября стало известно, что издательство Devolver Digital планирует выпустить хит этой осени, игру Return to Monkey Island, на новых платформах. Анонсируя появление Return to Monkey Island на Xbox в своем блоге Microsoft не указала, что проект будет доступен только на Xbox Series X | S, но, похоже, что это так.

В официальном трейлере Return to Monkey Island с анонсом новых версий проекта указаны только платформы Xbox Series X | S и Playstation 5. Только на консолях нового поколения игра станет доступна на следующей неделе — 8 ноября.


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На данный момент нет информации о том, планируют ли разработчики позже выпустить версии для Xbox One и Playstation 4. Таким образом, 8 ноября в Game Pass игра выйдет на Xbox Series X | S и PC, но не будет доступна на Xbox One.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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