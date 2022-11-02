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Рэдклифф отказался поддерживать Роулинг из-за «боли трансгендерных людей»

Рэдклифф отказался поддерживать Роулинг из-за «боли трансгендерных людей»Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не поддержал Джоан Роулинг после обвинений в трансфобии

Британский актер Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не поддержал писательницу Джоан Роулинг, когда ее обвиняли в трансфобии. Его слова передает издание IndieWire.

По словам исполнителя роли Гарри Поттера, он отказался вступиться за автора, поскольку не хотел «причинять боль квир- и трансгендерным людям». «После того как я закончил съемки в фильмах, я встретил так много квир- и трансгендерных людей, которые ассоциировали себя с Гарри Поттером. Увидев их боль тогда, я хотел, чтобы они знали, что не все во франшизе разделяют это мнение», — заявил Рэдклифф.

Автора серии книг о волшебнике Поттере Джоан Роулинг не раз обвиняли в трансфобии за высказывания в социальных сетях. Так, в 2020 году писательница сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Автор прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?». В ответ на возмущения пользователей заявляла, что она не трансфобна, и отмечала, что она «понимает и любит» трансгендерных персон. Роулинг также угрожали убийством из-за ее публикаций.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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