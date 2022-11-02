. Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32
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Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32

Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32РИА Новости: бомбардировщики ВКС Ту-22М3 били по военным объектам Украины ракетами Х-32СюжетРабота систем ПВО:

Российские дальние бомбардировщики во время спецоперации России на Украине били по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, более известными как «убийцы авианосцев». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на близкий к ситуации источник.

Ракету Х-32 разработали для дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. Кроме того, для ее использования также изменили ряд строевых самолетов предыдущего поколения — Ту-22М3.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — сообщил собеседник издания.

Информатор добавил, что «ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины».

В феврале российский бомбардировщик Ту-22М3 пострелял «убийцами авианосцев». Стрельбы состоялись в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. «Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания — "в колышек"», — рассказал источник.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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