. Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море
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Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море

Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море

Украине следует дать гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, беседуя с послом Турции в Москве.

"В ходе встречи были проанализированы ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего "Черноморская инициатива" по вывозу из украинских портов сельскохозяйственной продукции в контексте недавнего террористического акта Киева в отношении Севастополя", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Российская сторона неоднократно выражала недовольство тем, что сельскохозяйственная продукция в рамках "зерновой сделки" идет в развитые стране, а не государства, которым угрожает голод. На Западе признавали это, но объясняли, что попадание украинской продукции на рынок помогает снизить общемировые цены, что должно сделать зерно более доступным для беднейших стран.


Москва также запрашивала данные о конечных получателях зерна у ООН, которая выступает гарантом сделки, но там отказались предоставить информацию ввиду того, что не располагают ей. Еще одним аргументом в пользу отказа от зерновой сделки были подозрения о том, что с ее помощью на территорию России попала взрывчатка, которой был подорван Крымский мост.

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По материалам: uposters.ru

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