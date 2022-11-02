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RT опубликовал фильм отстраненного от эфира Красовского

RT опубликовал фильм отстраненного от эфира КрасовскогоRT опубликовал фильм отстраненного от эфира телеведущего Красовского

Телеканал RT опубликовал фильм отстраненного от эфира телеведущего Антона Красовского. Запись нового выпуска проекта «Россия: XXI век» доступна на платформе «ВКонтакте» в официальном сообществе «RT Россия».

«Новый выпуск проекта "Россия: XXI век" посвящен спорту. Ирина Винер, Татьяна Тарасова, Вячеслав Фетисов, Юрий Семин расскажут, как менялся российский спорт на протяжении последних 20 лет», — сказано в аннотации к ролику.

Отмечается, что в центре внимания Красовского оказались художественная гимнастика, хоккей, фигурное катание и футбол. Сама программа посвящена тому, что «ХХI век подарил российскому спорту новую жизнь», в число основных достижений включены Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, развитие спортивной инфраструктуры.

Ранее главу СК попросили проверить слова журналиста Красовского об украинских детях. Комментируя свое предложение, депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин, заявил, что он ожидал скоро возбуждения уголовного дела против Красовского, «но прошла неделя, и все как будто затихло».

Слова Красовского об украинских детях прозвучали 23 октября во время эфира программы «Антонимы» на канале RT. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».

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По материалам: lenta.ru

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