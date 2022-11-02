. Секреты счастливой любви для рожденных в год Козы

Вадим Карасев

Любить и быть любимым — это то, о чем мечтает каждый из нас. Особенно важно это для людей, рожденных в год Козы. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о секретах счастья для всех представителей этого Восточного Знака.

Всем, кто родился в 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 или 2003 году, стоит больше времени посвящать любимому человеку. У Коз огромный потенциал, но они в это попросту не верят. Еще эти люди сильно привязываются, поэтому перед началом новых отношений важно сначала завершить прошлые. Чтобы быстрее разлюбить человека и разорвать энергетическую связь, можно воспользоваться особым ритуалом.

Научитесь находить компромисс

В спорных ситуациях нужно идти на уступки близкому человеку. Это главный совет для всех, кто был рожден в год Козы, потому что эти люди нередко бывают неуступчивыми. Параллельно с этим важно научиться прощать, причем искренне.

Важно делать комплименты

Козы обожают, когда им делают комплименты, но вот сами они хвалить любимого человека не особо горят желанием. Возможно, они просто забывают это делать, но это в любом случае нужно исправлять. Периодически необходимо хвалить того, кто вам дорог, иначе любовь может дать трещину.

Будьте откровенны

Секрет счастья в любви для коз состоит еще и в том, чтобы говорить правду, причем как можно чаще делиться своими эмоциями. Козы нередко бывают закрытыми в плане чувств, поэтому дождаться от них откровенного разговора практически невозможно. У их любимого человека создается впечатление, что они не доверяют ему. Разумеется, ни к чему хорошему это не ведет.

Не нужно ничего усложнять

Если хочется познакомиться с красивым и интересным человеком — просто напишите ему или ей, либо подойдите познакомиться в живую. Козы часто ходят вокруг да около, ожидают, что произойдет чудо, но его не происходит. Не стоит также замалчивать свои проблемы и обиды. Будьте проще — начните говорить о своих проблемах как можно быстрее. Это сэкономит уйму сил и времени, а также нервов. Самая искренняя любовь всегда проста и предельно понятна.

Не нужно пытаться строить счастье на пустом месте

Козы часто делают фатальную ошибку, ожидая, что у другого человека появятся чувства, либо любовь в длительных отношениях или многолетнем браке вернется как по взмаху волшебной палочки. Это не так. Если у человека нет желания идти навстречу и строить доверительные и приятные отношения, то требовать этого от него нет вообще никакого смысла.

Хватит ждать принца/принцессу

Возможно, Козы являются самыми привередливыми в плане выбора второй половинки людьми. Они вечно ждут, пока на их радаре не появится кто-то, кто будет отвечать всем требованиям, которые, мягко говоря, довольно высоки. Во-первых, необходимо сфокусироваться на том, чтобы самим стать лучше, а во-вторых, важно помнить, что идеальных людей попросту не существует. Всегда нужно в каких-то вопросах идти на компромисс.

Не критикуйте своих предыдущих партнеров

Козы любят время от времени сказать пару добрых слов о своих бывших вторых половинках. Особенно сильно они любят делать это в окружении других людей. Рожденным в год этого животного-талисмана стоит помнить, что в присутствии других людей про бывших нужно говорить либо хорошо, либо никак. Это важно, ведь людям не нравятся те, кто постоянно рассказывает что-то негативное об окружающих, выделяя какие-то ошибки и изъяны.